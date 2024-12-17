Некоторые категории не смогут оформить отсрочку в "Резерв+": в Минобороны назвали причину

В ведомстве рассказали, что на полученные отсрочки и другие сервисы приложения "Резерв+" технические работы не повлияют.

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С 17 и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". В Министерстве обороны отметили, что причиной этого являются технические работы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

В ведомстве также добавили, что технические работы не повлияют на уже полученные отсрочки технические работы. В Минобороны отметили, что статус военнообязанного будет отображаться в приложении так же как и раньше.

По информации министерства, технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+".

"О досрочном возобновлении работы сервиса в Резерв+ сразу сообщим", — добавили в Минобороны.

Ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказывала, что ведомство работает над разработкой функции трекинга повесток в приложении "Резерв+". Она позволит отслеживать все этапы отправки бумажных повесток. Поскольку эту функцию реализовать достаточно несложно, поэтому ее можно ожидать довольно быстро.

Напомним, адвокат Дарья Тарасенко отмечала, что возможность оформления отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+" есть у трех категорий граждан. Юрист отметила, что даже среди мужчин, которые входят в эти группы, функция на самом деле доступна не всем.