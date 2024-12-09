Отсрочка через "Резерв+": как оформить и почему избежать визита в ТЦК удастся не всем

Возможность оформить отсрочку онлайн получили три категории военнообязанных — лица с инвалидностью, студенты и многодетные родители. Однако даже среди мужчин, которые входят в эти группы, функция на самом деле доступна не всем.

Три категории граждан уже получили возможность оформлять отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Однако в каждом из трех случаев есть свои ограничения. Об этом подробнее в комментарии "Украинскому Радио" рассказала Дарья Тарасенко.

Отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью

Военнообязанный, который имеет инвалидность любой группы, имеет право на отсрочку. Если должным образом ее оформить, такого человека не смогут принудительно мобилизовать.

"Но не любой мужчина с инвалидностью может оформить эту отсрочку через "Резерв+". Потому что не о любом мужчине с инвалидностью есть информация в реестрах, которыми владеет государство", — отметила юрист.

В реестре Пенсионного фонда хранятся данные об украинцах, которые получают пенсию. "Резерв+" автоматически отправляет туда запрос о лице с инвалидностью, которое пытается получить отсрочку.

Если человек получает пенсию по инвалидности, у него высокие шансы получить желаемое. Однако тем, кто не получает выплаты, например, из-за нехватки стажа, функция оформления отсрочки онлайн будет недоступна.

"И необходимо либо ждать, когда доработается это приложение, чтобы оформлять в бумажном виде", — пояснила Тарасенко.

Если статус инвалидности — бессрочный, отсрочка через "Резерв+" будет актуальна в течение года. В противном случае она будет действовать до окончания срока справки МСЭК (если речь идет о более чем годе, тоже на один год).

Отсрочка от мобилизации для студентов

Военнообязанные соискатели образования, данные о которых есть в ЕГЭБО, могут оформить отсрочку через "Резерв+". Важно лишь учитывать, что студент должен учиться на дневной форме и не нарушать последовательности получения образования.

Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей

Украинцы, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, тоже могут оформить отсрочку через "Резерв+". Однако на сегодня функция доступна мужчине только в случае, если все дети были рождены в браке с одной женщиной, с которой он сейчас женат. Если это дети от разных браков, были рождены не в браке или он разведен, отсрочку можно оформить только в бумажном виде.

Отсрочка от мобилизации: процедура и сроки

Если отсрочка была успешно оформлена, об этом сразу появится запись в электронном военно-учетном документе. Это уже является подтверждением, что человек не подлежит мобилизации.

Если оформлять все в бумажном виде, выдают соответствующую справку о решении комиссии и тоже вносится информация в реестр. В случае с "Резерв+" никакой бумажной справки нет.

В общем отсрочку предоставляют до даты, до которой объявлена всеобщая мобилизация, на сегодня это — 7 февраля 2025 года. Военнообязанным, которые оформили отсрочку онлайн, нужно будет 8 февраля снова зайти в приложение и нажать "Оформить отсрочку". Тогда срок продлится еще на три месяца.

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