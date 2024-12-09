Відстрочка через "Резерв+": як оформити й чому уникнути візиту в ТЦК вдасться не всім

Можливість оформити відстрочку онлайн отримали три категорії військовозобов’язаних — особи з інвалідністю, студенти та багатодітні батьки. Однак навіть серед чоловіків, які входять до цих груп, функція насправді доступна не всім.

Три категорії громадян вже отримали можливість оформлювати відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Однак у кожному з трьох випадків є свої обмеження. Про це детальніше у коментарі "Українському Радіо" розповіла Дар'я Тарасенко.

Відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю

Військовозобов’язаний, який має інвалідність будь-якої групи, має право на відстрочку. Якщо належним чином її оформити, таку людину не зможуть примусово мобілізувати.

"Але не будь-який чоловік з інвалідністю може оформити цю відстрочку через "Резерв+". Тому що не про будь-якого чоловіка з інвалідністю є інформація в реєстрах, якими володіє держава", — зауважила юристка.

У реєстрі Пенсійного фонду зберігаються дані про українців, які отримують пенсію. "Резерв+" автоматично надсилає туди запит про особу з інвалідністю, яка намагається отримати відстрочку.

Якщо чоловік отримує пенсію за інвалідністю, у нього високі шанси отримати бажане. Однак тим, хто не отримує виплати, наприклад, через брак стажу, функція оформлення відстрочки онлайн буде недоступна.

"І необхідно або чекати, коли допрацюється цей додаток, аби оформлювати в паперовому вигляді", — пояснила Тарасенко.

Якщо статус інвалідності — безстроковий, відстрочка через "Резерв+" буде актуальна протягом року. В іншому разі вона буде діяти до закінчення терміну довідки МСЕК (якщо йдеться про понад рік, теж на один рік).

Відстрочка від мобілізації для студентів

Військовозобов’язані здобувачі освіти, дані про яких є в ЄДЕБО, можуть оформити відстрочку через "Резерв+". Важливо лише враховувати, що студент має навчатись за денною формою та не порушувати послідовності здобуття освіти.

Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Українці, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, теж можуть оформити відстрочку через "Резерв+". Однак на сьогодні функція доступна чоловіку лише у випадку, якщо всі діти були народжені у шлюбі з однією жінкою, з якою він нині одружений. Якщо це діти від різних шлюбів, були народжені не в шлюбі або він розлучений, відстрочку можна оформити лише в паперовому вигляді.

Відстрочка від мобілізації: процедура і терміни

Якщо відстрочка була успішно оформлена, про це одразу з’явиться запис в електронному військово-обліковому документі. Це вже є підтвердженням, що людина не підлягає мобілізації.

Якщо оформлювати все у паперовому вигляді, видають відповідну довідку про рішення комісії й теж вноситься інформація в реєстр. У випадку з "Резерв+" жодної паперової довідки немає.

Загалом відстрочку надають до дати, до якої оголошена загальна мобілізація, на сьогодні це — 7 лютого 2025 року. Військовозобов’язаним, які оформили відстрочку онлайн, потрібно буде 8 лютого знову зайти у застосунок і натиснути "Оформити відстрочку". Тоді термін подовжиться ще на три місяці.

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