Що буде, якщо не забрати повістку з пошти: юристка розповіла про наслідки
Повістка вважається доставленою з моменту поміщення в поштову скриньку. Навіть якщо особа її не забрала, документ все одно вважається врученим.
В умовах воєнного часу та мобілізації в Україні громадяни, які отримали повістку, зобов’язані виконати встановлені законом вимоги. В інакшому випадку таким особам загрожує відповідальність. Юристка Ангеліна Чіпець з юридичної компанії Justice розповіла, які наслідки очікують особу у випадку, якщо вона не забере повістку.
Вона зазначила, що відповідальність може бути різною, зокрема:
- штраф за неявку за повісткою відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушенн;
- кримінальна відповідальність. У разі систематичного ухилення від виконання обов’язків, пов’язаних з отриманням повісток, може бути порушено кримінальну справу. Стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює покарання за ухилення від мобілізації, включно з позбавленням волі;
- примусове виконання зобов’язань. Військові комісари мають право на примусове залучення громадян для проходження військової служби, якщо вони не з’явилися за повісткою.
Ангеліна Чіпець додала, що кримінальна справа може бути навіть у випадку, якщо особа не підписувала повістку. Однак це можливо лише у випадку, якщо буде встановлено, що громадянин свідомо ухилявся від отримання повістки і явки до військкомату.Коли повістка вважається доставленою?
Експертка додала, що повістка вважається доставленою, якщо її було поміщено в поштову скриньку. На практиці це означає, що навіть якщо особа не забрала повістку, документ все одно вважається врученим і людина має прибути до військкомату.
В разі, якщо особа відмовилась від повістки, вона має нести відповідальність. Однак є декілька підстав, коли можна відмовитись від документа без юридичних наслідків.
Також раніше юрист розповідав про нюанси вручення повісток поштою. Він зазначив, що в цьому випадку мають бути дотримані певні умови.