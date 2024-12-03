Мобілізація в Україні: юрист розповів про нюанси вручення повістки поштою

Юрист Дмитро Франчук зазначає, що при отриманні повістки мають бути дотримані певні умови.

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні у населення часто виникають різноманітні питання щодо повісток. Адвокат та активіст Дмитро Франчук у коментарі УНІАН розповів, яка повістка вважається врученою.

За словами експерта в разі залишення повістки для уточнення даних в поштовій скриньці, передачі родичам або сусідам, вона не вважається врученою відповідно до норм законодавства України. Дмитро Франчук підкреслив, що роботодавець має забезпечити вручення повістки особисто в руки військовозобов'язаному.

Умови, за яких повістка поштою вважається врученою:

документ має бути надісланим рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а при отриманні листа військовозобов'язаний повинен особисто поставити підпис;

на документі має бути повідомлення про вручення, а на пошті залишається відмітка про вручення адресату або прописується причина невручення.

Адвокат додав, що одержувач має певний термін для того, щоб забрати лист на пошті. Однак навіть якщо він цього не зробив, лист вважатиметься врученим.

Раніше юристи розповідали, чи може особа відмовитись від повістки. Це можна зробити лише у певних випадках. При цьому відповідальність за подібні дії залежить від виду повістки.