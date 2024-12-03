Мобилизация в Украине: юрист рассказал о нюансах вручения повестки по почте

Юрист Дмитрий Франчук отмечает, что при получении повестки должны быть соблюдены определенные условия.

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине у населения часто возникают различные вопросы относительно повесток. Адвокат и активист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН рассказал, какая повестка считается врученной.

По словам эксперта в случае оставления повестки для уточнения данных в почтовом ящике, передачи родственникам или соседям, она не считается врученной в соответствии с нормами законодательства Украины. Дмитрий Франчук подчеркнул, что работодатель должен обеспечить вручение повестки лично в руки военнообязанному.

Условия, при которых повестка по почте считается врученной:

документ должен быть отправлен заказным письмом с уведомлением о вручении, а при получении письма военнообязанный должен лично поставить подпись;

на документе должно быть уведомление о вручении, а на почте остается отметка о вручении адресату или прописывается причина невручения.

Адвокат добавил, что получатель имеет определенный срок для того, чтобы забрать письмо на почте. Однако даже если он этого не сделал, письмо будет считаться врученным.

Ранее юристы рассказывали, может ли лицо отказаться от повестки. Это можно сделать только в определенных случаях. При этом ответственность за подобные действия зависит от вида повестки.