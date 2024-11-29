Имеют ли право вручать повестки на блокпостах: юрист дал четкий ответ

Эксперты назвали перечень мест, где могут быть вручены эти повестки и отметили, кто это имеет право сделать.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине военнообязанным и резервистам вручают повестки во время проверки военно-учетных документов на блокпостах. Юристы юридической компании INSEININ объяснили, где могут вручать повестки и кому предоставлено такое право.

Они отметили, что вручение повесток во время военного положения четко предусмотрены "Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации" на особый период, который утвержден постановлением КМУ №560. В частности, документ можно вручить лицу круглосуточно:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы или учебы;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях;

в местах массового скопления людей и территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Повестки имеют право вручать:

представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), территориальных центров комплектования и социальной поддержки и полицейские.

Ранее юристы рассказывали о последствиях отказа от повестки. В частности, за это установлена определенная ответственность.

Также юристы отметила, имеют ли право работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки. Они рассказали об алгоритме действий в этом случае.