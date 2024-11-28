Может ли лицо отказаться от повестки: юристы рассказали, какие могут быть последствия

Юристы отметили, что отказаться от этого документа можно только в определенных случаях. При этом ответственность за подобные действия зависит от вида повестки.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине многих беспокоит вопрос о вручении повесток, возможности отказа от них и ответственность за это. На эти вопросы ответили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Может ли военнообязанный отказаться от повестки

Повестка — это вызов военнообязанного в военкомат с целью выполнения правил воинского учета, чаще всего, с целью постановки на воинский учет, обновления учетных данных, прохождения ВВК и определения уровня пригодности к военной службе. Отсутствие военно-учетных документов, устаревшие данные в них, неактуальная ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных.

"В то же время, если вы убеждены, что полностью выполнили правила воинского учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих-код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет", — отметили юристы.

В этом случае представителям ТЦК и СП необходимо объяснить, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные не изменились и сейчас существует действующая отсрочка.

Отказаться от повестки без юридических последствий может категория лиц, которая была исключена с воинского учета. Поскольку такие лица с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно в случаях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Последствия отказа от повестки

Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. В этом случае отказ является нарушением правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Факт должны зафиксировать представители ТЦК и СП соответствующим актом об отказе от повестки. В нем лицо может указать причины отказа от повестки и подписаться. Если же военнообязанный отказывается также подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, то такой акт подписывается свидетелями отказа от получения повестки.

Последствия отказа от повестки

Они зависят от вида повестки, от которой отказывается военнообязанный. В частности, отказ от повестки на обновление военно-учетных данных влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Аналогичная административная ответственность наступает также в случае получения и игнорирования такой повестки.

При этом следует обратить внимание, что количество отказов от повесток на обновление военно-учетных данных не означает переход от административной к уголовной ответственности. За отказ от повестки об обновлении военно-учетных данных может наступать только административная ответственность.

Если же говорить об отказе от прохождения ВВК или же уже отказ от мобилизационного распоряжения (боевой повестки), то за такой отказ наступает уголовная ответственность. В частности, если отказаться от боевой повестки, то за это лицо могут привлечь к уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва по мобилизации.

Напомним, что представитель ТЦК Дмитрий Молот рассказывал ранее, что лицо должно явиться в терцентр в течение семи дней после получения повестки. В противном случае к нему может быть применен штраф.

Позже в Черниговском ТЦК и СП рассказали, возможно ли не явиться в ТЦК и избежать ответственности. Там отметили, что таких случаев предусмотрено несколько и о каждом из них лицо должно впоследствии сообщить.