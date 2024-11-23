Грозит ли штраф за неуведомление о смене места жительства, — в ТЦК поделились деталями

Представитель ТЦК Дмитрий Молот отметил, что в случае неявки в течение семи дней после получения повестки лицо должно явиться в территориальный центр. В случае неявки к нему может быть применен штраф.

В Украине военнообязанные, которые планируют покинуть место жительства на семь и более дней, должны письменно уведомить территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За неприбытие в ТЦК после получения повестки предусмотрена административная ответственность, рассказал "Суспільному" старший офицер юридической службы Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Дмитрий Молот.

Он отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1134, военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение семи дней после получения повестки на почте. Если же лицо планирует выезд на семь и более дней, оно обязано актуализировать информацию в реестре и письменно уведомить ТЦК об изменении места жительства.

"В случае, если лицо не сообщило об изменении места жительства, повестки будут направляться по адресу, указанному в реестре. Лица обязаны прибыть в ТЦК в течение семи дней после получения повестки на почтовом отделении или, если прибыть невозможно, сообщить ТЦК о причине отсутствия с объяснением уважительных причин", — добавил Дмитрий Молот.

Он отметил, что в случае неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки предусмотрена административная ответственность. За такие действия лицо может нести ответственность в виде штрафа от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, что штраф может накладываться в течение определенного срока. Законодательством регламентирован определенный период времени, в течение которого можно лицо привлечь к ответственности.

Добавим, что в случае открытия исполнительного производства из-за неуплаты штрафа от ТЦК уполномоченные лица могут заблокировать банковские счета военнообязанного. Для покрытия долга также могут реализовать имущество гражданина.