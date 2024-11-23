Чи загрожує штраф за неповідомлення про зміну місця проживання, — в ТЦК поділились деталями

Представник ТЦК Дмитро Молот зазначив, що в разі неявки протягом семи днів після отримання повістки особа має з'явитись до територіального центру. В разі неявки до неї може бути застосований штраф.

В Україні військовозобов’язані, які планують залишити місце проживання на сім і більше днів, повинні письмово повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. За неприбуття до ТЦК після отримання повістки передбачена адміністративна відповідальність, розповів "Суспільному" старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дмитро Молот.

Він зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1134, військовозобов’язані повинні з’явитися до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки на пошті. Якщо ж особа планує виїзд на сім і більше днів, вона зобов'язана актуалізувати інформацію в реєстрі та письмово повідомити ТЦК про зміну місця проживання.

"У разі, якщо особа не повідомила про зміну місця проживання, повістки будуть надсилатися на адресу, зазначену в реєстрі. Особи зобов'язані прибути до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки на поштовому відділенні або, якщо прибути неможливо, повідомити ТЦК про причину відсутності з поясненням поважних причин", — додав Дмитро Молот.

Він зазначив, що в разі неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії особу може нести відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, що штраф може накладатись протягом певного терміну. Законодавством регламентований певний період часу, протягом якого можна особу притягнути до відповідальності.

Додамо, що у випадку відкриття виконавчого провадження через несплату штрафу від ТЦК уповноважені особи можуть заблокувати банківські рахунки військовозобов'язаного. Для покриття боргу також можуть реалізувати майно громадянина.