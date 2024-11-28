Чи може особа відмовитись від повістки: юристи розповіли, які можуть бути наслідки

Юристи зазначили, що відмовитись від цього документу можна лише у певних випадках. При цьому відповідальність за подібні дії залежить від виду повістки.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні багатьох турбує питання про вручення повісток, можливості відмови від них та відповідальність за це. На ці питання відповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Чи може військовозобов'язаний відмовитись від повістки

Повістка — це виклик військовозобов'язаного до військкомату з метою виконання правил військового обліку, найчастіше, з метою постановки на військовий облік, оновлення облікових даних, проходження ВЛК та визначення рівня придатності до військової служби. Відсутність військово-облікових документів, застарілі дані в них, неактуальна ВЛК є підставою для вручення військовозобов'язаної повістки на оновлення військово-облікових даних.

"Водночас, якщо ви переконані, що сповна виконали правила військового обліку, нещодавно обновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в єдиному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення вам повістки немає", — зазначили юристи.

В цьому разі представникам ТЦК та СП необхідно пояснити, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані не змінились і наразі існує діюча відстрочка.

Відмовитися від повістки без юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Оскільки такі особи від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв'язку з ТЦК.

Також відмовитись від повістки можна у випадках:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Наслідки відмови від повістки

Якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає. В цьому випадку відмова є порушенням правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Факт мають зафіксувати представники ТЦК та СП відповідним актом про відмову від повістки. У ньому особа може зазначити причини відмови від повістки та підписатися. Якщо ж військовозобов'язаний відмовляється також підписувати акт та не бажає зазначати в ньому будь-що, то такий акт підписується свідками відмови від отримання повістки.

Наслідки відмови від повістки

Вони залежать від виду повістки, від якої відмовляється військовозобов’язаний. Зокрема, відмова від повістки на оновлення військово-облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Аналогічна адміністративна відповідальність настає також у випадку отримання та ігнорування такої повістки.

При цьому слід звернути увагу, що кількість відмов від повісток на оновлення військово-облікових даних не означає перехід від адміністративної до кримінальної відповідальності. За відмову від повістки про оновлення військово-облікових даних може наставати лише адміністративна відповідальність.

Якщо ж говорити про відмову від проходження ВЛК або ж уже відмову від мобілізаційного розпорядження (бойової повістки), то за таку відмову настає кримінальна відповідальність. Зокрема, якщо відмовитись від бойової повістки, то за це особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову під час мобілізації.

Нагадаємо, що представник ТЦК Дмитро Молот розповідав раніше, що особа має з'явитись до терцентру протягом семи днів після отримання повістки. В інакшому випадку до неї може бути застосований штраф.

Пізніше в Чернігівському ТЦК та СП розповіли, чи можливо не явитись в ТЦК та уникнути відповідальності. Там зазначили, що таких випадків передбачено декілька та про кожний з них особа має згодом повідомити.