Не явитись в ТЦК та уникнути відповідальності: військові пояснили, чи можливо це

В ТЦК зазначили, що існує лише декілька випадків, коли особа може не явитись за повісткою і не нести за це відповідальність. При цьому військовозобов'язаний має повідомити про такі обставити протягом 3 днів з дати явки до ТЦК.

Нещодавно Кабмін скоротив термін явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Разом з тим в Чернігівському обласному ТЦК та СП зазначили, що існують поважні причини для неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці.

У відомстві пояснили, що громадяни можуть не явитись за повісткою у разі:

дії стихійного лиха;

воєнних дій на відповідній території, їх наслідків або інших обставин, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

У відомстві зазначили, що причина має бути документально підтверджена. Військовозобовʼязаний має особисто зʼявитись протягом 3 днів з дати явки до ТЦК та СП, який видав повістку, та усно або письмово повідомити про поважні причини неявки та за наявності надати документи.

В ТЦК додали, що за неявку без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, за це передбачений штраф в розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів. Зараз неоподаткований мінімум – це 17 гривень, то сума штрафу – від 17 000 до 25 500 гривень.

"У разі, якщо людина буде надалі ухилятися від призову, передбачена також кримінальна відповідальність – це стаття 336 ККУ, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років", — додали в ТЦК.

Зазначимо, що якщо особа двічі проігнорувала явку до ТЦК, в такому випадку до Реєстру будуть внесені дані про її розшук. Фокус вже розповідав про те, які фінансові санкції передбачені за ігнорування військового обов’язку.

Нагадаємо, що в разі залишення місця проживання на сім і більше днів особа має про це повідомити ТЦК. В інакшому випадку на неї чекає відповідальність.