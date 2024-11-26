Не явиться в ТЦК и избежать ответственности: военные объяснили, возможно ли это

В ТЦК отметили, что существует лишь несколько случаев, когда лицо может не явиться по повестке и не нести за это ответственность. При этом военнообязанный должен сообщить о таких обстоятельствах в течение 3 дней с даты явки в ТЦК.

Недавно Кабмин сократил срок явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Вместе с тем в Черниговском областном ТЦК и СП отметили, что существуют уважительные причины для неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке.

В ведомстве объяснили, что граждане могут не явиться по повестке в случае:

действия стихийного бедствия;

военных действий на соответствующей территории, их последствий или других обстоятельств, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника.

В ведомстве отметили, что причина должна быть документально подтверждена. Военнообязанный должен лично явиться в течение 3 дней с даты явки в ТЦК и СП, который выдал повестку, и устно или письменно сообщить об уважительных причинах неявки и при наличии предоставить документы.

В ТЦК добавили, что за неявку без уважительных причин предусмотрена административная ответственность. В частности, за это предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов. Сейчас необлагаемый минимум — это 17 гривен, то сумма штрафа — от 17 000 до 25 500 гривен.

"В случае, если человек будет в дальнейшем уклоняться от призыва, предусмотрена также уголовная ответственность — это статья 336 УКУ, предусматривающая лишение свободы от 3 до 5 лет", — добавили в ТЦК.

Отметим, что если лицо дважды проигнорировало явку в ТЦК, в таком случае в Реестр будут внесены данные о его розыске. Фокус уже рассказывал о том, какие финансовые санкции предусмотрены за игнорирование воинской обязанности.

Напомним, что в случае оставления места жительства на семь и более дней лицо должно об этом сообщить ТЦК. В противном случае его ждет ответственность.