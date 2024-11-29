Чи мають право вручати повістки на блокопстах: юрист дав чітку відповідь

Експерти назвали перелік місць, де можуть бути вручені ці повістки та зазначили, хто це має право зробити.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобовʼязаним та резервістам вручають повістки під час перевірки військово-облікових документів на блокпостах. Юристи юридичної компанії INSEININ пояснили, де можуть вручати повістки та кому надане таке право.

Вони зазначили, що вручення повісток під час воєнного стану чітко передбачені "Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації" на особливий період, який затверджений постановою КМУ №560. Зокрема, документ можна вручити особі цілодобово:

за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи або навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;

у місцях масового скупчення людей та територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

Раніше юристи розповідали про наслідки відмови від повістки. Зокрема, за це встановлена певна відповідальність.

Також юристи зазначила, чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки. Вони розповіли про алгоритм дій в цьому випадку.