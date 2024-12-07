Что будет, если не забрать повестку с почты: юрист рассказала о последствиях

Повестка считается доставленной с момента помещения в почтовый ящик. Даже если лицо ее не забрало, документ все равно считается врученным.

В условиях военного времени и мобилизации в Украине граждане, получившие повестку, обязаны выполнить установленные законом требования. В противном случае таким лицам грозит ответственность. Юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice рассказала, какие последствия ожидают человека в случае, если он не заберет повестку.

Она отметила, что ответственность может быть разной, в частности:

штраф за неявку по повестке в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

уголовная ответственность. В случае систематического уклонения от выполнения обязанностей, связанных с получением повесток, может быть возбуждено уголовное дело. Статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает наказание за уклонение от мобилизации, включая лишение свободы;

принудительное выполнение обязательств. Военные комиссары имеют право на принудительное привлечение граждан для прохождения военной службы, если они не явились по повестке.

Ангелина Чипец добавила, что уголовное дело может быть даже в случае, если лицо не подписывало повестку. Однако это возможно только в случае, если будет установлено, что гражданин сознательно уклонялся от получения повестки и явки в военкомат.Когда повестка считается доставленной?

Эксперт добавила, что повестка считается доставленной, если она была помещена в почтовый ящик. На практике это означает, что даже если лицо не забрало повестку, документ все равно считается врученным и человек должен прибыть в военкомат.

В случае, если лицо отказалось от повестки, оно должно нести ответственность. Однако есть несколько оснований, когда можно отказаться от документа без юридических последствий.

Также ранее юрист рассказывал о нюансах вручения повесток по почте. Он отметил, что в этом случае должны быть соблюдены определенные условия.