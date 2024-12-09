Проходження ВЛК по-новому: що змінилось для військовозобов'язаних

Наказом скорочуються терміни проходження медичного огляду та додаткових лабораторних досліджень, а також змінюються обов'язки голови ВЛК та порядок оскарження рішень.

В Міністерстві оборони затвердили новий наказ про Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14 жовтня 2024 № 686. Тим вводяться зміни щодо термінів проходження ВЛК, обов'язків голови комісії та процедури оскарження її рішень. Фокус розбирався, що змінилось в новому документі.

Термін проходження ВЛК

Новим наказом медичний огляд, лабораторні та інструментальні дослідження мають проводитись не більше 4 днів. Якщо особу потрібно направити на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров’я, цей строк продовжується, але він не може перевищувати 14 днів.

Документом також зазначається, що під час дії правового режиму воєнного стану ЕКГ виконується після 40-річного віку та за наявності медичних показань. Інші дослідження виконуються за показаннями.

Зміна обов'язків голови ВЛК при ТЦК та СП

Відтепер, відповідно до нового наказу, голова ВЛК при ТЦК повинен:

організовувати роботу військово-лікувальної комісії;

перевіряти та підписувати відповідно до результатів ВЛК картки обстеження та медичного огляду військовозобов'язаних (резервістів);

перевіряти заповнення книги протоколів засідань ВЛК;

доповідати керівнику відповідного ТЦК та СП про результати проведення медичних оглядів ВЛК, засвідчувати свій підпис у картках обстеження та медичного огляду військовозобов'язаних (резервістів) та подавати на перевірку книгу протоколів засідань ВЛК;

перевіряти відповідність записів і висновків лікарів про придатність громадян до військової служби під час мобілізації, в особливий період та обґрунтованість установлених діагнозів.

Оскарження рішень ВЛК

Дії (бездіяльність), рішення, постанови обласними ВЛК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку. У разі якщо штатна ВЛК визнає постанову позаштатної ВЛК обґрунтованою або визначає відсутність підстав для направлення заявника на повторний (контрольний) медичний огляд ВЛК, штатна ВЛК надає заявнику відповідне роз’яснення, оформлене листом.

Нагадаємо, Міноборони анонсувало реформу військово-лікарських комісій. Пізніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів про механізм реформування.