Відмова у відстрочці за наявності всіх документів: юрист розповів, чи можливо це

Юристи зазначають, що якщо людина незгодна з цим рішенням, вона може звернутись до суду. За наявності підтверджувальних документів вони стають на бік громадян.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні деякі люди мають право на відстрочку. Її оформити можна за наявності всіх підстав та необхідних документів, однак навіть в таких випадках іноді територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може відмовити у наданні відстрочки. Наскільки це поширена проблема і як діяти в цій ситуації, пояснили експерти-юристи в коментарях "РБК-України.

За словами радника юридичної фірми Gracers Сергія Савинського, відмова у наданні відстрочки чи бронювання навіть за наявності всіх документів не є рідкістю. Часто це обумовлено бюрократичними проблемами, перезавантаженістю та нестачею часу у ТЦК та недосконалою координацією між різними державними органами, які видають необхідні документи.

А от партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк висловила думку, що такі випадки не є достатньо частими. Річ в тім, що якщо сама людина чи її роботодавець під час оформлення броні дійсно подали всі документи для конкретної підстави відстрочки, які зазначені у ст. 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то відмова у наданні відстрочки буде незаконною.

В цьому випадку комісія розглядає отримані документи, ухвалює рішення про відмову у відстрочці, яке оформлює телефоном. Заявника повідомляють про це телефоном, електронною поштою або листом не пізніше наступного дня. Якщо у відстрочці вирішено відмовити, особі надається письмове рішення із зазначенням причин, яке можна оскаржити в суді.

"Якщо у людини наявна одна із підстав для надання відстрочки і людина подала на розгляд комісії при ТЦК та СП заяву встановленого зразка разом з підтверджуючими право на відстрочку документами, то навряд чи отримає рішення про відмову, бо не буде чим його обґрунтовувати. Тому точно випадки безпідставних чи необґрунтованих відмов не часті", — зазначила Лілія Карпюк.

Якщо ж особа незгодна з цим рішенням, вона може звернутись до суду.

"Разом з тим, якщо підстава відмови така, що її можна легко усунути, то іноді легше і простіше виправити недолік і заново подати документи, ніж витрачати час на можливо завідомо безперспективне оскарження", — додала юристка.

Якщо особа має підтверджувальні документи та правові підстави для відстрочки, суди стають на бік громадян, зазначив Сергій Савинцький. Однак він рекомендує враховувати те, що судовий процес може зайняти певний час.

"Одна з найболючіших проблем, з якими стикаються компанії та працівники — затримка або повна відмова ТЦК вносити дані про працівників до системи "Оберіг". Це призводить до того, що працівники не можуть отримати належні їм відстрочки або бронювання, а бізнес зазнає ризику втратити ключовий персонал", — каже Савинський.

Загалом для розв'язання цієї проблеми є декілька варіантів. Можна самостійно подати запит до ТЦК або ж відвідати його для отримання інформації. Крім того, можна подати адвокатський запит — на нього ТЦК має відповісти протягом 5 днів. Однак слід враховувати, що через значне навантаження відповіді можуть надійти із затримкою на 2–4 тижні. За умови подальшого ігнорування скаргу можна подати до вищого органу ТЦК або звернутися до суду.

Раніше експерти розповідали, як можна отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Також юристи зазначали, хто втратить відстрочку у грудні.