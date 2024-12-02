Отказ в отсрочке при наличии всех документов: юрист рассказал, возможно ли это

Юристы отмечают, что если человек не согласен с этим решением, он может обратиться в суд. При наличии подтверждающих документов они становятся на сторону граждан.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторые имеют право на отсрочку. Ее оформить можно при наличии всех оснований и необходимых документов, однако даже в таких случаях иногда территориальный центр комплектования и социальной поддержки может отказать в предоставлении отсрочки. Насколько это распространенная проблема и как действовать в этой ситуации, объяснили эксперты-юристы в комментариях "РБК-Украина.

По словам советника юридической фирмы Gracers Сергея Савинского, отказ в предоставлении отсрочки или бронирования даже при наличии всех документов не является редкостью. Часто это обусловлено бюрократическими проблемами, перезагруженностью и нехваткой времени в ТЦК и несовершенной координацией между различными государственными органами, которые выдают необходимые документы.

А вот партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рагтпегѕ" Лидия Карплюк выразила мнение, что такие случаи не являются достаточно частыми. Дело в том, что если сам человек или его работодатель при оформлении брони действительно подали все документы для конкретного основания отсрочки, указанные в ст. 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то отказ в предоставлении отсрочки будет незаконным.

В этом случае комиссия рассматривает полученные документы, принимает решение об отказе в отсрочке, которое оформляет по телефону. Заявителя уведомляют об этом по телефону, электронной почте или письмом не позднее следующего дня. Если в отсрочке решено отказать, лицу предоставляется письменное решение с указанием причин, которое можно обжаловать в суде.

"Если у человека имеется одно из оснований для предоставления отсрочки и человек подал на рассмотрение комиссии при ТЦК и СП заявление установленного образца вместе с подтверждающими право на отсрочку документами, то вряд ли получит решение об отказе, потому что не будет чем его обосновывать. Поэтому точно случаи безосновательных или необоснованных отказов не часты", — отметила Лилия Карпюк.

Если же лицо не согласно с этим решением, оно может обратиться в суд.

"Вместе с тем, если основание отказа таково, что его можно легко устранить, то иногда легче и проще исправить недостаток и заново подать документы, чем тратить время на возможно заведомо бесперспективное обжалование", — добавила юрист.

Если лицо имеет подтверждающие документы и правовые основания для отсрочки, суды становятся на сторону граждан, отметил Сергей Савинский. Однако он рекомендует учитывать то, что судебный процесс может занять определенное время.

"Одна из самых болезненных проблем, с которыми сталкиваются компании и работники — задержка или полный отказ ТЦК вносить данные о работниках в систему "Оберіг". Это приводит к тому, что работники не могут получить положенные им отсрочки или бронирования, а бизнес подвергается риску потерять ключевой персонал", — говорит Савинский.

В целом для решения этой проблемы есть несколько вариантов. Можно самостоятельно подать запрос в ТЦК или же посетить его для получения информации. Кроме того, можно подать адвокатский запрос — на него ТЦК должен ответить в течение 5 дней. Однако следует учитывать, что из-за значительной нагрузки ответы могут поступить с задержкой на 2-4 недели. При условии дальнейшего игнорирования жалобу можно подать в вышестоящий орган ТЦК или обратиться в суд.

Ранее эксперты рассказывали, как можно получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. Также юристы отмечали, кто потеряет отсрочку в декабре.