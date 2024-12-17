Деякі категорії не зможуть оформити відстрочку в "Резерв+": в Міноборони назвали причину

У відомстві розповіли, що на отримання відстрочки та інші сервіси застосунку "Резерв+" технічні роботи не вплинуть.

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З 17-го і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти та докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку в застосунку "Резерв+". В Міністерстві оборони зазначили, що причиною цього є технічні роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У відомстві також додали, що технічні роботи не вплинуть на вже отримані відстрочки. В Міноборони відзначили, що статус військовозобов'язаного відображатиметься в застосунку так само, як і раніше.

За інформацією міністерства, технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+".

"Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" одразу повідомимо", — додали в Міноборони.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповідала, що відомство працює над розробленням функції трекінгу повісток у застосунку "Резерв+". Вона дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання паперових повісток. Оскільки цю функцію реалізувати досить нескладно, тому її можна очікувати доволі швидко.

Нагадаємо, адвокат Дар'я Тарасенко зазначала, що можливість оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок "Резерв+" є у трьох категорій громадян. Юристка зауважила, що навіть серед чоловіків, які належать до цих груп, функція насправді доступна не всім.