Є лише один варіант: як знятись з розшуку в ТЦК, — юрист

Експерт розповів, що для зняття з обліку особі варто відвідати ТЦК із документами, які пояснюють факт неналежного виконання військових обов'язків.

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У разі оголошення особи в розшук особа може розв'язати проблему, добровільно явившись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з необхідними документами. Про це "РБК-Україна" розповів юрист практики військового права в ЮК "Приходько і партнери" Ярослав Звоненко.

"Найшвидший спосіб розв'язати проблему — добровільно прийти до відповідного ТЦК. Варто мати із собою документи, які підтверджують вашу особу, і пояснити причини відсутності або неналежного виконання обов'язків. В такому випадку не буде зайвим наперед заручитися підтримкою адвоката, щоб убезпечити себе від незаконних дій ТЦК та СП", — радить експерт.

Він зазначив, що при наявності поважних причин, зокрема, хвороби або сімейних обставин, потрібно надати підтверджувальні документи. Серед таких документів можуть бути відповідні медичні довідки або ж свідоцтво про смерть.

В разі, якщо оголошення в розшук вважається незаконним, громадянин може оскаржити дії ТЦК та СП у суді. Такий варіант є актуальним в тому випадку, якщо людина не отримувала повістки чи мала законне право на відстрочку, або ж повідомляла відповідний орган щодо поважності причини її неявки за викликом по відповідному документу.

Ярослав Звоненко зазначив, що розшук умовно можна поділити на три види: адміністративний, "внутрішній" в ТЦК та СП та кримінальний. Військовозобов'язані у розшук можуть потрапити на багатьох підставах, і серед них:

відмова від проходження військово-лікарської комісії;

неявка по повістці;

не оновлення військово-облікових даних, за умови, що ТЦК та СП не могли самостійно взяти інформацію про особу з інших державних реєстрів

інші підстави

"Це все, що стосується саме адміністративного розшуку або "внутрішнього". Першочергово особа потрапляє у "внутрішній" розшук в ТЦК та СП, де відповідне порушення спочатку заноситься в АІТС "Оберіг" в розділі "Порушення ВО" (ВО – військовий облік)", — каже юрист.

Після цього від імені начальника ТЦК та СП на голову управління Національної поліції відповідного рівня та регіону подається відповідна заява. Це тягне за собою оголошення в адміністративний розшук, що передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"У кримінальний розшук особу можуть оголосити за порушення статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає ухилення особою від мобілізації, а саме після отримання нею повістки на відправку", — говорить Звоненко.

Раніше експерти розповідали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації за наявності штрафу. Загалом для цього перевіряються документи, які підтверджують це право, а не наявність чи відсутність заборгованостей щодо сплати штрафу.

Нагадаємо, що нещодавно нардеп Олександр Федієнко розповів, що ТЦК намагаються мобілізувати заброньованих чоловіків. Генштаб та ДБР мають розібратись з порушеннями у терцентрах комплектування