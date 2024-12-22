Есть только один вариант: как сняться с розыска в ТЦК, — юрист

Эксперт рассказал, что для снятия с учета лицу следует посетить ТЦК с документами, которые объясняют факт ненадлежащего исполнения военных обязанностей.

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В случае объявления лица в розыск лицо может решить проблему, добровольно явившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с необходимыми документами. Об этом "РБК-Украина" рассказал юрист практики военного права в ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

"Самый быстрый способ решить проблему — добровольно прийти в соответствующий ТЦК. Стоит иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей. В таком случае не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", — советует эксперт.

Он отметил, что при наличии уважительных причин, в частности, болезни или семейных обстоятельств, нужно предоставить подтверждающие документы. Среди таких документов могут быть соответствующие медицинские справки или свидетельство о смерти.

В случае, если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может обжаловать действия ТЦК и СП в суде. Такой вариант актуален в том случае, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или же сообщал соответствующий орган об уважительности причины его неявки по вызову по соответствующему документу.

Ярослав Звоненко отметил, что розыск условно можно разделить на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные в розыск могут попасть по многим основаниям, и среди них:

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;

неявка по повестке;

не обновление военно-учетных данных, при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о лице из других государственных реестров

другие основания

"Это все, что касается именно административного розыска или "внутреннего". Первоначально лицо попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где соответствующее нарушение сначала заносится в АИТС "Оберіг" в разделе "Нарушение ВО" (ВО — военный учет)", — говорит юрист.

После этого от имени начальника ТЦК и СП на главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона подается соответствующее заявление. Это влечет за собой объявление в административный розыск, что предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В уголовный розыск лицо могут объявить за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уклонение лицом от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку", — говорит Звоненко.

Ранее эксперты рассказывали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации при наличии штрафа. В целом для этого проверяются документы, подтверждающие это право, а не наличие или отсутствие задолженностей по уплате штрафа.

Напомним, что недавно нардеп Александр Федиенко рассказал, что ТЦК пытаются мобилизовать забронированных мужчин. Генштаб и ГБР должны разобраться с нарушениями в терцентрах комплектования