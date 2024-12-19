Рада прийняла законопроєкт про ліквідацію МСЕК: чим їх замінять, подробиці

Законопроєктом впроваджуються експертні комісії для оцінювання функціонування особи. "За" проголосувала більшість нардепів.

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В четвер, 19 грудня Верховна Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за законопроєкт № 12178 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи проголосувало 259 голосів.

"Замість з 01 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)". — додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, суб'єктом права законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів України. Законопроєкт поданий до парламенту 4 листопада 2025 року. Ним пропонується:

замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх осіб на Оцінювання повсякденного функціонування особи, запровадивши відповідне базове регулювання та вносяться відповідні зміни в низку чинних законів;

медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.

Як буде працювати нова система, раніше пояснювала глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолдак. Вона зазначила, що статуси інвалідності не плануються переглядатись. Однак статус інвалідності перевірять прокурорам, суддям, співробітникам силових відомств, іншим держслужбовцям, а також людям, яким висновки щодо інвалідності встановили на певний термін.

Вона зазначила, що зробити це можна в кластерних лікарнях. Там будуть сформовані нові експертні комісії, які отримають анонімізований пакет документів і будуть вирішувати, який стан здоров'я і чи може людина працювати.

За словами Оксани Жолдак, відтепер:

замість встановлення чи зняття групи інвалідності комісія оцінюватиме два параметри — рівень обмеження функціонування та рівень працездатності. Оцінка відбуватиметься по спеціальній анкеті;

в разі якщо втрати людиною деяких функцій, однак якщо це не заважає працювати, їй можуть призначити допомогу, зокрема, на переобладнання квартири або протез;

в разі часткової втрати працездатності держава буде компенсувати різницю;

будуть перевіряти прийом ліки та проходження курсу реабілітації в разі, якщо людина перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, що після затримання в жовтні 2024 року правоохоронцями тодішньої глави Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, РНБО оголосила про реформування цієї структури. Згодом Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики розповіли про те, як будуть змінюватись медкомісії та порядок призначення виплат по інвалідності.

Зазначимо, що в разі ухвалення Верховною Радою відповідних змін до законодавства, українські чоловіки віком від 25 до 60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності, яким було зазначено строк повторного огляду, повинні будуть пройти його у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Всім іншим громадянам, крім тих, кого направити на проведення огляду неможливо, проходитимуть оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року.