"Чоловік знає": затримана голова МСЕК Крупа пояснила, звідки в її квартирі було стільки грошей

Адвокат Тетяни Крупи заявив, що у правоохоронців немає доказів того, що вилучені кошти належать саме його підзахисній.

Підозрювана у незаконному збагаченні голова медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельницької області Тетяна Крупа заявила, що її чоловік точно знає походження всіх коштів, які правоохоронці знайшли в неї вдома. Про це пише "Главком".

У суді очільниця МСЕК відкинула звинувачення на свою адресу і заявила, що не всі вилучені з її квартири кошти належать її родині. Вона уточнила, що її особистими коштами є ті, що вказані в її декларації.

Решта коштів, за її словами, належать іншим особам. Кому саме, на це питання може відповісти її чоловік Володимир Крупа. У минулому він очолював Обласне управління Держаудитслужби.

Чоловік підозрюваної голови МСЕК у зауваженнях до складеного протоколу зазначив, що вилучені кошти перебували у його розпорядженні — він отримав їх як інвестиції в спільні бізнес-проєкти.

Адвокат Тетяни Крупи заявив, що у правоохоронців немає доказів того, що вилучені кошти належать саме його підзахисній. Також він сказав, що слідство не долучило документи, які б чітко вказували на джерело походження цих коштів і те, що вони мають зв’язок з нібито незаконною діяльністю підозрюваної.

Також зі слів адвоката, гроші знайшли в тих кімнатах, якими його клієнтка не користувалася.

За матеріалами справи, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили:

у вітальні квартири Тетяни Крупи $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн;

у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн;

у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн;

у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро.

Зазначається, що правоохоронці прийшли з обшуками до квартири Тетяни Крупи, підозрюючи, що її родина заволоділа коштами ДП "Гарантований покупець" шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, що розміщені на фіктивних окремих домогосподарствах.

"І вже під час проведених перших обшуків 3-4 жовтня 2024 року слідчим Державного бюро розслідувань стало відомо про ймовірне незаконне збагачення Тетяни Крупи, депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці кошти могли бути отримані протиправним шляхом та внаслідок набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи", – сказано у матеріалах справи.

Нагадаємо, що 16 жовтня стало відомо, головна лікарка обласної медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, масово оформляла свідоцтва про інвалідність для прокурорів області.

7 жовтня Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.