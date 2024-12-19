Рада приняла законопроект о ликвидации МСЭК: чем их заменят, подробности

Законопроектом внедряются экспертные комиссии для оценки функционирования лица. "За" проголосовало большинство нардепов.

Related video

В четверг, 19 декабря Верховная Рада приняла в целом о ликвидации МСЭК. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он отметил, что за законопроект № 12178 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценивания повседневного функционирования лица проголосовало 259 голосов.

"Вместо этого с 01 января 2025 года внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах (современная система оценки функционирования лица)", — добавил Ярослав Железняк.

Напомним, субъектом права законодательной инициативы является Кабинет Министров Украины. Законопроект подан в парламент 4 ноября 2025 года. Им предлагается:

заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы стойких ограничений жизнедеятельности совершеннолетних лиц на оценку повседневного функционирования лица, введя соответствующее базовое регулирование и вносятся соответствующие изменения в ряд действующих законов;

медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, что приводит к временной потере трудоспособности.

Как будет работать новая система, ранее объясняла глава Министерства социальной политики Оксана Жолдак. Она отметила, что статусы инвалидности не планируются пересматриваться. Однако статус инвалидности проверят прокурорам, судьям, сотрудникам силовых ведомств, другим госслужащим, а также людям, которым выводы по инвалидности установили на определенный срок.

Она отметила, что сделать это можно в кластерных больницах. Там будут сформированы новые экспертные комиссии, которые получат анонимизированный пакет документов и будут решать, какое состояние здоровья и может ли человек работать.

По словам Оксаны Жолдак, отныне:

вместо установления или снятия группы инвалидности комиссия будет оценивать два параметра — уровень ограничения функционирования и уровень работоспособности. Оценка будет происходить по специальной анкете;

в случае если потери человеком некоторых функций, однако если это не мешает работать, ему могут назначить помощь, в частности, на переоборудование квартиры или протез;

в случае частичной потери трудоспособности государство будет компенсировать разницу;

будут проверять прием лекарства и прохождение курса реабилитации в случае, если человек находится на больничном.

Напомним, что после задержания в октябре 2024 года правоохранителями тогдашней главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, СНБО объявил о реформировании этой структуры. Впоследствии Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики рассказали о том, как будут меняться медкомиссии и порядок назначения выплат по инвалидности.

Отметим, что в случае принятия Верховной Радой соответствующих изменений в законодательство, украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которым был указан срок повторного осмотра, должны будут пройти его в период с 1 апреля до 1 ноября 2025 года. Всем остальным гражданам, кроме тех, кого направить на проведение осмотра невозможно, будут проходить оценивание повседневного функционирования до 1 апреля 2026 года.