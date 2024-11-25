Реформа МСЭК: в Минсоцполитики объяснили, что будет с инвалидностью, выплатами и кого проверят

После реформирования МСЭК медкомиссии в кластерных больницах будут рассматривать анонимные дела граждан, претендующих на инвалидность и выплаты от государства. В одних случаях они будут получать деньги на протезы и лекарства, в других — компенсацию за потерянное рабочее время.

Специальные медкомиссии проверят правильность назначения инвалидности для более тысячи госслужащих. Если выяснится, что они получали незаконные выплаты, то их позже придется вернуть. Возврат средств, а также обновленная методика оценки потери трудоспособности, заработает не сегодня, а после принятия соответствующих законов в Верховной Раде. О том, будут ли отменять или пересматривать инвалидность для остальных граждан, глава Министерства социальной политики Оксана Жолдак рассказала порталу "Обозреватель".

Реформа МСЭК — детали

Жолдак сообщила, что в Украине около 3 млн людей с инвалидностью, из них треть — на первой группе инвалидности, то есть полностью не трудоспособны. Половина от 3 млн, то есть 1,5 млн, — граждане, которые находятся на пенсии и имеют соответствующие выплаты из Пенсионного фонда. Остальные получают социальные выплаты по состоянию здоровья — пособие по инвалидности. При этом часть этих людей — украинцы, которым не хватило четыре месяца больничного, чтобы восстановить здоровье вследствие болезни. Чтобы получать хотя бы какие-то средства на жизнь, они обращались в МСЭК, задачей которой было оценить, какой уровень потери здоровья, и из этого вытекали выплаты от государства. Чиновница признала, что в медкомиссиях действительно были проблемы с коррупцией. По ее словам, правительство планировало реформировать эту структуру до весны 2025 года, подготовило два законопроекта, и якобы из-за этого там начали брать еще больше взяток.

"Почему в последнее время эти коррупционные скандалы приумножались? Потому что они давно знали, что их будут ликвидировать и стали активнее. Мы давно планировали в мае 2025-го перейти на цифровой механизм и сказать им "до свидания", — сказала она.

Также чиновница привела данные по проверкам сомнительных инвалидностей. В частности, из 150 тыс. сотрудников госорганов, о которых имеют данные врачи, есть информация о 1 146 работниках, получивших инвалидность с 2022 по 2024 год. Их проверят и если обнаружат нарушения, то, вероятно, заставят вернуть незаконно выплаченные средства. Впрочем, механизм возврата этих денег еще не создан: над этим работают в соответствующих законопроектах, отметила Жолдак.

Статус инвалидности и выплаты

Министр заверила граждан, что правительство не планирует пересматривать статусы инвалидности и выплаты гражданам, ранее обратившихся в МСЭК и получившие выводы, по которым им оформили помощь от государства. Впрочем, есть определенные категории граждан, которых это не коснется, добавила она. Согласно решению СНБО, статус инвалидности проверят прокурорам, судьи, сотрудники силовых ведомств, другие госслужащие. С этой целью создадут еще одну специальную комиссию, уточнила чиновница.

"Мы не можем ретроспективно что-то менять для людей, которые уже имеют статус лица с инвалидностью. По [госслужащим] будет проведена проверка, без нарушений получили ли эти люди статус инвалидности", — заявила Жолдак.

Кроме того, будут пересматривать выводы по инвалидности людей, которую установили не пожизненно, а на определенный срок, пояснила глава Минсоцполитики. Когда у граждан подойдет срок пересмотра статуса, они обратятся в кластерные больницы. В кластерных больницах сформируют новые экспертные комиссии, которые получат анонимизированный пакет документов и будут решать, какое состояние здоровья и может ли человек работать.

Как будет работать реформированная медкомиссия

Министр описала детали функционирования новой системы помощи людям с проблемами со здоровьем:

вместо установления или снятия группы инвалидности комиссия будет оценивать два параметра — уровень ограничения функционирования и уровень работоспособности. Оценка будет происходить по специальной анкете, которую Украина позаимствовала у Эстонии. Анкеты будут анонимны и врача не будут знать, о ком идет речь. В анкете будет информация о состоянии здоровья, а также профессия, трудовой стаж и другие данные о человеке;

если человек частично потерял некоторые функции, но имеет профессию, где это не мешает, то ему могут назначить помощь, например, на протез, на переоборудование квартиры и т. д;

если есть частичная потеря функций и профессия, в которой человек не сможет работать по восемь часов в день, как, например, после контузии, но может четыре, то государство будет компенсировать разницу;

если человек находится на больничном, то будут проверять, принимает ли он лекарства и проходит ли курс реабилитации. Если заметят, что не выполняет, то больничный и выплаты отменят.

Отметим, ранее Жолдак рассказывала другие детали реформы МСЭК и социальных выплат. Среди прочего, речь шла о продлении больничного до полутора лет и о новых законопроектах, которые планируют предоставить на рассмотрение Верховной Рады.

Напоминаем, 23 ноября в Минсоцполитики сообщили о том, что делать внутренне перемещенным лицам, чтобы не потерять выплаты от государства во время переезда.