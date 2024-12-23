В Украине ликвидировали МСЭК: как это повлияло на отсрочки и кому нужно на осмотр

Вместо комиссий инвалидность теперь будут определять экспертные команды. Некоторым срок повторного осмотра продлили, кому-то его вообще проходить не нужно, а для других пациентов дата не изменилась — нюансы объяснили в Минздраве.

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В Украине провели ликвидацию МСЭК — Медико-социальных экспертных комиссий, которые устанавливали у граждан инвалидность. В Министерстве здравоохранения объяснили, как и кому теперь нужно проходить повторный осмотр.

Ликвидация МСЭК: утрачена ли отсрочка

Статус инвалидности по документам, выданным МСЭК, сохраняет силу. Вместе с тем сохраняются выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочка. Если лицо нуждалось в постоянном опыте, имея временную инвалидность 1 или 2 группы с повторным осмотром в 2025 году, все документы до оценки тоже действительны. То есть могут быть использованы для возобновления отсрочки в ТЦК и договоров о возмещении за уход.

Если инвалидность была установлена пожизненно, осмотр проходить не нужно. Все документы, в том числе отсрочка, сохраняют свою силу. Повторный осмотр в таком случае возможен только по собственному желанию или решению суда.

Ликвидация МСЭК: кому нужно проходить осмотр

Срок повторного осмотра продлили на 6 месяцев от ликвидации МСЭК. То есть если повторный осмотр был назначен на 10 марта следующего года, то срок его прохождения продлили до 30 июня.

Чтобы пройти осмотр, нужно будет обратиться к профильному врачу, который сформирует направление. Проводить оценивание будут экспертные команды уже по новым правилам.

Если по уважительным причинам пройти повторный осмотр в 2022-2024 годах не получилось, его нужно будет проходить:

мужчинам в возрасте 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности — до 1 ноября 2025 года;

всем остальным пациентам — до 1 апреля 2026 года.

Исключениями, когда пройти осмотр невозможно, считаются:

лицо находится в зоне боевых действий или в оккупации;

пациент имеет тяжелые нарушения функций организма (отсутствие конечности или одного из парных органов, не слышит или не видит, имеет онкологическое или психическое заболевание);

действующие военнослужащие, работники полиции и СБУ (в таком случае статус сохраняется в течение всей службы + 60 дней после увольнения).

Ликвидация МСЭК: если документы уже у комиссии

Если документы уже были поданы в МСЭК и заседание назначили на 2025 год, дело передадут в учреждение, где теперь будут работать экспертные команды. Рассмотрение состоится в тот день, когда оно и планировалось. Однако должны обязательно сообщить новый адрес.

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