"Домовлялись з Генштабом": "бусифікацію" чоловіків повинні були припинипи у травні, — нардепка

За словами Соломії Бобровської, в окремих регіонах України "бусифікація" носила системний характер, зокрема в Одеській області, на Буковині та Закарпатті.

Так звану "бусифікацію" громадян на вулицях українських міст повинні були припинити ще у травні 2024 року, адже саме про це домовлялись народні депутати з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони. Про це в інтерв'ю NV заявила народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Коли ми говоримо про "бусифікацію" та застосування сили, а "бусифікация", — це застосування сили. Ми домовлялися з Генштабом, Міністерством оборони в травні — шановні, ми збільшуємо ваші повноваження й зобов'язання органів місцевого самоврядування і виконавчої влади. Але ви припиняєте застосовувати силу, ми припиняємо бачити в медіа крадіжку людей з вулиць", — сказала Бобровська.

За її словами були навіть окремі регіони, де "бусифікація" носила системний характер:

Одеська область;

Закарпаття;

Буковина.

Народна депутатка підкреслила, що "бусифікація" у цих регіонах призвела до того, що до лав ЗСУ були мобілізовані батьки трьох і більше дітей, люди з інвалідністю та інші категорії населення, які мали право на відстрочку.

"А покарань чи відповідальності (ТЦК та СП — ред.) за те, що була застосована сила — одиниці", — наголосила Бобровська.

Що кажуть військові про дії ТЦК та мобілізацію

Начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій Гаврилишин з позивним "Мілан" обурився тим, що співробітники ТЦК сидять та очікують під рекрутинговими центрами на чоловіків, які хочуть долучитись до лав Збройних сил добровільно обравши бригаду, щоб таким чином виконати поставлений перед ними план з мобілізації.

А сержант ЗСУ Андрій Соколов навпаки стверджує, що під час мобілізації в Україні ухилянтів не карають, а працівники ТЦК — надто обмежені у своїх повноваженнях.

"Треба дати повноваження. Треба дати можливість в тому числі застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовця. Як це так може бути? Стріляти треба дати право. Стріляти, бо це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов’язків під час війни. Нема чого бавитися", — зазначив Соколов.

Офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич заявив, що людей не доводилося б примусово доставляти в ТЦК, якби вони діяли по закону та вчасно оновили б військово-облікові дані.

"Бусифікації насправді ніколи не було б, якби наші громадяни дотримувалися закону, тобто оновлювали базу даних — похід в ТЦК і все. Все мало б бути по закону, цього ж не відбувається, тому і є бусифікація", — сказав Дуткевич.

Щоо мобілізації 18-річних, то свою думку з цього приводу висловив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко з позивним "Бородюля". За його словами, поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу, оскільки після перемоги знадобляться нові світлі голови, які будуть відбудовувати Україну.

Водночас на сторінці Facebook Полтавського обласного ТЦК та СП заявили, що громадяни шукають все нові причини, щоб не мобілізуватися до лав ЗСУ та покритикувати дії ТЦК.

Військові нагадали, що в терцентрах комплектування працюють військовослужбовці, які дістали поранення на війні та яких визнали придатними для служби в тилу і саме на таких людей кидаються громадяни під час вручення повістки.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорювали ідею розпуску ТЦК через численні скандали за їхньої участі.