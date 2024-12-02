ТЦК чатують під рекрутинговими центрами, щоб упіймати добровольців, — військовий (відео)

За словами військового, на такий випадок у них вже розроблений алгоритм дій, який допоможе таким особам отримати тимчасову бронь.

Для виконання плану представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки очікують біля рекрутингових центрів і намагаються зловити чоловіків, які планували добровільно приєднатися до лав ЗСУ. Про це повідомив начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин в ефірі Radio NV.

37:45 - 39:05

Він розповів, що після створення рекрутингових центрів в кол-центр бригади "Азов" почали телефонувати кандидати, які виявляли бажання служити саме в цій бригаді. При цьому чоловіки розповідали, що під центром чекали працівники ТЦК.

Юрій Гаврилишин зазначив, що в цьому випадку можна зробити направлення на ВЛК. Тоді при зустрічі з працівниками ТЦК особа може показати відповідний документ, зазначивши, що це є ймовірною бронею перед бригадою.

"Відповідно, з представниками команди "Резерв+" ми проговорили варіант, щоб ми не відправляли людям направлення на ВЛК поштою, а змогли діджіталізувати цей процес в додатку, тобто можливість отримання електронного ВЛК людиною безпосередньо забезпечить його цільовий дохід до бригади навіть при зустрічі з представниками ТЦК, яких дійсно під рекрутинговими центрами української армії чатували для того, щоб виконувати свої плани. Це правда", — додав Юрій Гаврилишин.

Раніше Юрій "Мілан" Гаврилишин розповідав, чи можуть чоловіки приєднатися до "Азову" після отримання повістки. Він зазначив, що це можливо за деяких обставин.