ТЦК караулят под рекрутинговыми центрами, чтобы поймать добровольцев, — военный (видео)

По словам военного, на такой случай у них уже разработан алгоритм действий, который поможет таким лицам получить временную бронь.

Для выполнения плана представители территориального центра комплектования и социальной поддержки ожидают возле рекрутинговых центров и пытаются поймать мужчин, которые планировали добровольно присоединиться в ряды ВСУ. Об этом сообщил начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин в эфире Radio NV.

37:45 — 39:05

Он рассказал, что после создания рекрутинговых центров в колл-центр бригады "Азов" начали звонить кандидаты, которые изъявляли желание служить именно в этой бригаде. При этом мужчины рассказывали, что под центром ждали работники ТЦК.

Юрий Гаврилишин отметил, что в этом случае можно сделать направление на ВВК. Тогда при встрече с работниками ТЦК лицо может показать соответствующий документ, отметив, что это является вероятной броней перед бригадой.

"Соответственно, с представителями команды "Резерв+" мы проговорили вариант, чтобы мы не отправляли людям направления на ВВК по почте, а смогли диджитализировать этот процесс в приложении, то есть возможность получения электронного ВВК человеком непосредственно обеспечит его целевой доход в бригаду даже при встрече с представителями ТЦК, которых действительно под рекрутинговыми центрами украинской армии караулили для того, чтобы выполнять свои планы. Это правда", — добавил Юрий Гаврилишин.

Ранее Юрий "Милан" Гаврилишин рассказывал, могут ли мужчины присоединиться к "Азову" после получения повестки. Он отметил, что это возможно при некоторых обстоятельствах.