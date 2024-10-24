Мобилизация в Украине: могут ли мужчины присоединиться к "Азову" после получения повестки

По словам начальника центра комплектования 12-й бригады Юрия Гаврилишина, при некоторых сценариях "Азов" может забрать военнообязанного к себе на службу, но для этого тот должен своевременно заняться этим вопросом.

Related video

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и призвать могут военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин в интервью "24 каналу" рассказал, могут ли граждане присоединиться к "Азову" уже после получения повестки.

По его словам, если новобранцы попали в распределительный центр, где их назначили на конкретное направление, тогда их забрать в "Азов" уже не смогут.

При этом, если военнообязанный сделал все вовремя, сразу после получения повестки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, тогда его еще могут "перехватить". У военных есть возможность предложить службу в определенной бригаде через тот ТЦК, в который мужчина должен был появиться.

"Но есть кейсы, когда уже будучи в ТЦК, возможно, даже "бусифицированным", человек понимает, что его лишили выбора и звонит к нам в коллцентр с просьбой принять в ряды "Азова", — делится Юрий Гаврилишин.

В таких случаях, продолжает начальник центра комплектования 12-й бригады с позывным "Милан", военные все еще могут попробовать сделать все для того, чтобы побороться за человека и в конечном итоге приобщить военнообязанного к рядам "Азова".

Напомним, 23 октября сообщалось, что демограф назвала общее количество мужчин, которых могут призвать в ходе всеобщей мобилизации. По словам Лидии Ткаченко, существуют разные оценки касаемо того, сколько людей остается на подконтрольных Киеву территориях. Предварительно речь идет про цифру в более 31 миллиона граждан.