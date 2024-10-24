Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки приєднатися до "Азову" після отримання повістки

За словами начальника центру комплектування 12-ї бригади Юрія Гаврилишина, за певних сценаріїв "Азов" може забрати військовозобов'язаного до себе на службу, але для цього той має своєчасно зайнятися цим питанням.

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В Україні триває загальна мобілізація і призвати можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чи можуть громадяни приєднатися до "Азову" вже після отримання повістки.

За його словами, якщо новобранці потрапили до розподільчого центру, де їх призначили на конкретний напрямок, тоді їх забрати в "Азов" уже не зможуть.

Водночас, якщо військовозобов'язаний зробив усе вчасно, одразу після отримання повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тоді його ще можуть "перехопити". У військових є можливість запропонувати службу в певній бригаді через той ТЦК, у який чоловік мав з'явитися.

"Але є кейси, коли вже будучи в ТЦК, можливо, навіть "бусифікованою", людина розуміє, що її позбавили вибору, і дзвонить до нас у коллцентр із проханням прийняти до лав "Азова", — ділиться Юрій Гаврилишин.

У таких випадках, продовжує начальник центру комплектування 12-ї бригади з позивним "Мілан", військові все ще можуть спробувати зробити все для того, щоб поборотися за людину і зрештою долучити військовозобов'язаного до лав "Азова".

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що демографка назвала загальну кількість чоловіків, яких можуть призвати під час загальної мобілізації. За словами Лідії Ткаченко, існують різні оцінки стосовно того, скільки людей залишається на підконтрольних Києву територіях. Попередньо йдеться про цифру в понад 31 мільйон громадян.