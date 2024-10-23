Мобилизация в Украине: демограф назвала общее количество мужчин, которых могут призвать

По словам Лидии Ткаченко, существуют разные оценки касаемо того, сколько людей остается на подконтрольных Киеву территориях. Предварительно речь идет про цифру в более 31 миллиона граждан.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и мужчины возрастом от 18 до 60 лет могут привлечь к защите государства. Старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире телеканала "Киев24" рассказала, сколько еще граждан могут призвать.

По ее словам, точных данных сегодня нет, но есть определенные оценки. Предварительно, численность населения на подконтрольных Украине территориях составляет чуть больше 31 миллиона человек.

А вот что касается мобилизационного ресурса, то оценки тоже могут быть разными. Разные источники говорят о разных данных.

"Называются цифры от 2-3 и до 5 миллионов людей. Это если брать именно мужчин возрастом от 25 до 60 лет", — заявила Лидия Ткаченко.

Напомним, 22 октября сообщалось, что мобилизационный возраст военнообязанных мужчин в Украине можно снизить хоть до 14 лет, если страна окажется на грани уничтожения. Такое мнение озвучил общественный деятель и писатель Дмитрий Корчинский. При этом он убежден, что мобилизационный ресурс лиц 25+ пока не исчерпан.

21 октября сообщалось, что демограф объяснила, почему не стоит призывать молодежь в ВСУ. Лучшим для мобилизации в ВСУ является возраст от 30 лет, считает Элла Либанова. Подобные пределы невозможно ввести, поскольку есть проблемы в экономике и армии.