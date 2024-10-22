Рабство хуже войны: мобилизовать можно и с 14 лет, — Корчинский (видео)

По мнению общественного деятеля, если государство окажется на грани своего исчезновения, тогда воевать придется не только мужчинам, но и детям, старикам и женщинам. При этом он убежден, что мобилизационный ресурс лиц 25+ пока не исчерпан.

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Мобилизационный возраст военнообязанных мужчин в Украине можно снизить хоть до 14 лет, если страна окажется на грани уничтожения. Об этом заявил общественный деятель, писатель, основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире программы "Говорит Большой Львов".

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Корчинский приводит в пример страны Центральной Африки, где солдатами становятся дети.

"Если будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снизить хоть до 14 лет. То есть когда мужчина уже может поднять автомат, он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например, в Центральной Африке воюют уже лет с 12-14. Это дети и подростки. Конечно, этого совсем бы не хотелось", — говорит Корчинский.

Однако, по его словам, в Украине не исчерпан мобилизационный ресурс — тех, кому больше 25-и лет.

"У нас есть еще большие резервы в Украине, прежде чем снижать мобилизационный возраст даже ниже 25 лет. Но когда государству угрожает наибольшая опасность, то конечно воевать будут все — мужчины, женщины, 80-летние, 15-летние", — добавил он.

Корчинский отмечает, что случаи расстрела украинских защитников, которые сдаются в плен россиянам, должны напомнить гражданам Украины о том, что рабство хуже, чем война.

"Я думаю, что перед тем, как нашим бойцам, которые сдались в плен, пускают пулю в затылок или пулю в люб, они наверное думают о том, что лучше было бы не сдаваться. Лучше было бы все-таки погибнуть в бою. Я думаю, что все гражданские люди должны сейчас думать о том, что лучше все-таки не допускать рабства. Лучше все-таки в случае необходимости погибнуть в бою, но не сдать наше государство. А это значит, что готовность к войне должна быть у всех от 15 до 90 лет", — резюмировал Корчинский.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь высказал мнение о том, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине остановить войну, так как в современных конфликтах решающее значение имеют технологии, а не количество личного состава.

Также напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал важные изменения в системе подготовки новобранцев. Планируется увеличить продолжительность базовой подготовки до 1,5 месяца и привлечь опытных инструкторов для улучшения качества обучения.