"Не можемо всю націю відправити на фронт": військовий висловився про мобілізацію 18-річних

За словами Андрія Кривущенка, поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу, оскільки після перемоги знадобляться нові світлі голови, які будуть відбудовувати Україну.

Не потрібно мобілізовувати 18-річних українців та відправляти на фронт всю націю, оскільки українці борються не лише за території, а за збереження цієї нації. Про це в етері телеканалу "Київ24" заявив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко з позивним "Бородюля".

"Коли мова йде про те, що треба зберегти націю, ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", — сказав Кривущенко.

Він пояснив, що зміст боротьби полягає не лише в тому, щоб воювати та не втрачати українські території, а й у збереженні нації.

Крім того, військовослужбовець підкреслив, що після перемоги потрібно буде відбудовувати Україну.

"Для цього також будуть потрібні молоді світлі голови, які зараз проходять навчання, які вивчаться, стануть спеціалістами, і будуть ефективно після таких надтяжких понад 10 років боротьби за нашу Незалежність піднімати нашу країну з колін. Відбудовувати і економічну, і соціальну сторони нашої держави. Тому поспішати з мобілізацією 18-річних я не бачу сенсу", — наголосив Кривущенко.

Нагадаємо, 27 листопада видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США вимагають від України розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.

У цей же день в ОП відповіли на заклик США мобілізувати українців з 18 років.