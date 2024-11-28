Не компенсує затримки зброї: в ОП відповіли на заклик США мобілізувати українців з 18 років

За словами радника президента України Дмитра Литвина, затримки з постачанням зброї призводять до того, що оснащення не вистачає навіть для тих, кого вже мобілізували.

Зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 до 18 років не компенсує затримки постачання обіцяної Україні зброї. Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодими хлопцями на фронті", — написав Литвин.

Він пояснив, що через подібні затримки не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно", — наголосив Литвин.

За його словами, міжнародні партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти "обіцянки з реальним виконанням".

Нагадаємо, 27 листопада видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США вимагають від України розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.

26 листопада Фокус розбирався, чи здатні старші за 55 років чоловіки ефективно продовжувати службу в армії.