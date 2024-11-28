Не компенсирует задержки оружия: в ОП ответили на призыв США мобилизовать украинцев с 18 лет

По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, задержки с поставками оружия приводят к тому, что оснащения не хватает даже для тех, кого уже мобилизовали.

Снижение мобилизационного возраста в Украине с 25 до 18 лет не компенсирует задержки поставок обещанного Украине оружия. Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте", — написал Литвин.

Он пояснил, что из-за подобных задержек не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", — подчеркнул Литвин.

По его словам, международные партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальным выполнением".

Напомним, 27 ноября издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что США требуют от Украины рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

26 ноября Фокус разбирался, способны ли мужчины старше 55 лет эффективно продолжать службу в армии.