Демобилизация для бойцов за 55 лет: способны ли "деды" продолжать службу в армии

Старшие бойцы имеют ухудшенное состояние здоровья и не могут нормально выполнять задачи на фронте, поэтому нардепы предлагают снизить предельный возраст пребывания на службе. Фокус выяснил, на что способны мужчины за 55 лет на войне, и нужно ли их демобилизовать.

В Верховную Раду нардепы подали законопроект №12222 о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе до 55 лет.

По словам народного депутата из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, это необходимо из-за того, что большинство мужчин 55-60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются "ограниченно годными" и физически не способны выполнять все боевые задачи.

"Военные, которые служат с 2022 года, особенно те, кто получил ранения или достиг возраста 50+, нуждаются в ротации или демобилизации. Командиры отмечают, что "армия стареет", и старшие военнослужащие не всегда могут эффективно выполнять определенные боевые задачи", — сказал Алексей Гончаренко.

Он отметил, что те, кто захочет продолжить службу, смогут это сделать по собственному желанию.

Фокус узнал, какую проблему может решить эта инициатива, и рассказывает, что о ней думают военнослужащие.

Снижение предельного возраста службы: почему это необходимо

В разговоре с Фокусом Алексея Гончаренко отметил, что новый законопроект решает сразу два вопроса. Первое, это остановка мобилизации людей старше 55 лет.

"Пока это временно остановлено директивой командования Сухопутных войск, которой удалось добиться в сентябре. Но директиву могут в любой момент отменить. Очевидно, что эти люди не могут что-то серьезно принести армии, поэтому их не надо трогать", — пояснил он.

Нардеп сообщил, что также инициатива позволит уволиться из армии людям за 55 лет, тогда как некоторые из них воюют уже более двух лет. По его мнению, очевидно, что их состояние здоровья уже не позволяет воевать в дальнейшем.

"Те, кто в силах и готовы, смогут продолжить при желании, а у других появится возможность уволиться, вернуться к своим семьям. Поэтому это надо решать, потому что эти люди есть, а большой пользы войску они не приносят, они уже истощены. А на сегодняшний день у них нет возможности уволиться", — сказал Гончаренко.

Нардеп, член "Слуги народа" Юлия Яцык рассказала Фокусу, что временная специальная комиссия Верховной Рады (ВСК ВР) во время расследования работы ТЦК выяснила, что мужчины от 55 до 60 лет могут признаваться годными, однако ограниченно. Фактически они не пригодны к выполнению определенных задач в зоне боевых действий, тогда как больше они подходят для тыловых должностей.

"Именно поэтому мы предложили уменьшить такой предельный возраст для того, чтобы человек в возрасте 55+, проходил военную службу по желанию", — сказала Яцык.

Ухудшенное состояние здоровья у молодых бойцов: как решить проблему с ВВК

Ухудшенное здоровье наблюдается не только у старших военных, но и у молодежи. Тогда как ВВК часто признает таких людей годными к службе. На вопрос, что делать с этой проблемой, Гончаренко отметил, что нужно наводить порядок в ВВК.

"Очевидно, что ВВК всех признает годными, и это реально является проблемой, с этим надо наводить порядок. Но, к сожалению, законопроектом ты это не решишь", — подытожил депутат.

ВСК не имела возможности доступа к медицинским документам, чтобы проверить основания для определения пригодности определенных категорий лиц к службе, отметила Яцык.

"Но да, есть проблема с ВВК с фиктивными документами о непригодности и наоборот о пригодности. Были случаи, когда лицо с инвалидностью с детства признали пригодным. Но если мы говорим о мужчинах 55+, то эта история более объективна, они действительно по состоянию здоровья уже не могут выполнять функции. Очень многие из тех добровольцев, которые призвались и достигли этого возраста, списываются именно по состоянию здоровья", — пояснила она.

На что способны бойцы 55+ на войне?

Украинский военнослужащий Кирилл Яковлев рассказал Фокусу, что его 55-летний отец и 59-летний дедушка служат в ВСУ.

"У меня отец водитель, а дедушка — хирург. Поэтому эти люди могут что-то делать на войне, но если они будут находиться на не боевых должностях. Ведь когда речь идет о блиндажах, окопах, перемещенных — то людям за 50 лет уже не очень легко этим заниматься, потому что здоровье не позволяет", — отметил он.

Более того, военный считает, что нужно уменьшать призывной возраст, улучшить базовую общую военную подготовку, сержантский и офицерский состав, чтобы бойцы больше доверяли своим командирам. Также необходимо, чтобы была лучшая амуниция.

"Тогда мы можем без вопросов набрать людей с 21 года, они будут на фронте показывать очень хорошие результаты", — убежден Яковлев.

В свою очередь боец из ДШВ с позывным "Койот" отметил, что военнослужащие 55-60 лет способны "на многое". По его словам, "благодаря боевым дедам линия держится".

"Депутаты делают — военные расхлебывают. Такие действия и законы, даже их "предложения" должны согласовываться с Генштабом", — сказал Фокусу "Койот".

Однако он соглашается с Яковлевым, что нужно снизить призывной возраст.

"Мы можем сначала снизить до 55, а потом с 25 до 20. Или это следствие к которому мы готовы? Любое действие будет тянуть за собой другое. Поэтому надо оценивать картину объективно, а не субъективно", — считает он.

Он отметил, что людям нужно объяснять, что каждое действие может иметь другие действия и последствия, в том числе и непопулярные решения.

Напомним, 19 ноября стало известно, что в "Плане устойчивости" в пункте под названием "Фронт" говорится о мобилизации и возможном снижении призывного возраста. Он отметил, что Украина хочет изменить подходы к управлению в армии.

В конце октября председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что в Украине придется снизить призывной возраст, если весь мужской ресурс от 25 до 50 лет уже будет в армии.