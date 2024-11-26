Демобілізація для бійців за 55 років: чи здатні "діди" продовжувати службу в армії

Старші бійці мають погіршений стан здоровʼя та не можуть нормально виконувати завдання на фронті, тому нардепи пропонують знизити граничний вік перебування на службі. Фокус зʼясував, на що здатні чоловіки за 55 років на війні, та чи потрібно їх демобілізувати.

До Верховної Ради нардепи подали законопроєкт №12222 щодо зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі до 55 років.

За словами народного депутата з "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, це необхідно через те, що більшість чоловіків 55-60 років мають гірший стан здоровʼя, часто визнаються "обмежено придатними" й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання.

"Військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації. Командири відзначають, що "армія старішає", і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання", — сказав Олексій Гончаренко.

Він зауважив, що ті, хто захоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

Фокус дізнався, яку проблему може вирішити ця ініціатива, та розповідає, що про неї думають військовослужбовці.

Зниження граничного віку служби: чому це необхідно

У розмові з Фокусом Олексія Гончаренко наголосив, що новий законопроєкт вирішує відразу два питання. Перше, це зупинка мобілізації людей за 55 років.

"Поки це тимчасово зупинене директивою командування Сухопутних військ, якої вдалося добитися у вересні. Але директиву можуть в будь-який момент скасувати. Очевидно, що ці люди не можуть щось серйозно принести армії, тому їх не треба чіпати", — пояснив він.

Нардеп повідомив, що також ініціативи дозволить звільнитися з армії людям за 55 років, тоді як деяких з них воюють вже понад два роки. На його думку, очевидно, що їхній стан здоровʼя вже не дозволяє воювати надалі.

"Ті, хто в силах та готові, зможуть продовжити за бажання, а в інших з'явиться можливість звільнитися, повернутися до своїх родин. Тому це треба вирішувати, бо ці люди є, а великої користі війську вони не приносять, вони вже виснажені. А на сьогоднішній день у них немає можливості звільнитися", — сказав Гончаренко.

Нардепка, членкиня "Слуги народу" Юлія Яцик розповіла Фокусу, що тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ТСК ВР) під час розслідування роботи ТЦК зʼясувала, що чоловіки від 55 до 60 років можуть визнаватися придатними, проте обмежено. Фактично вони не придатні до виконання певних завдань у зоні бойових дій, тоді як більше вони підходять для тилових посад.

"Саме тому ми запропонували зменшити такий граничний вік для того, щоб людина у віці 55+, проходила військову службу за бажанням", — сказала Яцик.

Погіршений стан здоровʼя у молодих бійців: як розв'язати проблему з ВЛК

Погіршене здоровʼя спостерігається не лише у старших військових, але й у молоді. Тоді як ВЛК часто визнає таких людей придатними до служби. На запитання, що робити з цією проблемою, Гончаренко наголосив, що потрібно наводити лад у ВЛК.

"Очевидно, що ВЛК всіх визнає придатними, і це реально є проблемою, з цим треба наводити лад. Але, на жаль, законопроєктом ти це не вирішиш", — підсумував депутат.

ТСК не мала можливості доступу до медичних документів, аби перевірити підстави для визначення придатності певних категорій осіб до служби, зауважила Яцик.

"Але так, є проблема з ВЛК з фіктивними документами про непридатність і навпаки про придатність. Були випадки, коли особу з інвалідністю з дитинства визнали придатним. Але якщо ми кажемо про чоловіків 55+, то ця історія більш об'єктивна, вони дійсно за станом здоров'я вже не можуть виконувати функції. Дуже багато з тих добровольців, які призвалися і досягли цього віку, списуються саме по стану здоров'я", — пояснила вона.

На що спроможні бійці 55+ на війні?

Український військовослужбовець Кирило Яковлев розповів Фокусу, що його 55-річний батько та 59-річний дідусь служать в ЗСУ.

"У мене батько водій, а дідусь — хірург. Тому ці люди можуть щось робити на війні, але якщо вони будуть знаходитися на не бойових посадах. Адже коли йдеться про бліндажі, окопи, переміщені — то людям за 50 років вже не дуже легко цим займатися, тому що здоров'я не дозволяє", — зауважив він.

Ба більше, військовий вважає, що потрібно зменшувати призовний вік, покращити базову загальну військову підготовку, сержантський та офіцерський склад, аби бійці більше довіряли своїм командирам. Також необхідно, аби була краща амуніція.

"Тоді ми можемо без питань набрати людей з 21 року, вони будуть на фронті показувати дуже гарні результати", — переконаний Яковлев.

Своєю чергою боєць з ДШВ з позивним "Койот" зазначив, що військовослужбовці 55-60 років спроможні "багато на що". За його словами, "завдяки бойовим дідам лінія тримається".

"Депутати роблять — військові розхльобують. Такі дії й закони, навіть їх "пропозиції" повинні узгоджуватись з Генштабом", — сказав Фокусу "Койот".

Проте він погоджується з Яковлевим, що потрібно знизити призовний вік.

"Ми можемо спочатку знизити до 55, а потім з 25 до 20. Чи це наслідок до якого ми готові? Будь-яка дія буде тягнути за собою іншу. Тому треба оцінювати картину об'єктивно, а не суб'єктивно", — вважає він.

Він наголосив, що людям потрібно пояснювати, що кожна дія може мати інші дії та наслідки, зокрема й непопулярні рішення.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що в "Плані стійкості" у пункті під назвою "Фронт" йдеться про мобілізацію та можливе зниження призовного віку. Він зауважив, що Україна хоче змінити підходи до управління в армії.

Наприкінці жовтня голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що в Україні доведеться знизити призовний вік, якщо весь чоловічий ресурс від 25 до 50 років уже буде в армії.