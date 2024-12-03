"Договаривались с Генштабом": "бусификацию" мужчин должны были прекратить в мае, — нардеп

По словам Соломии Бобровской, в отдельных регионах Украины "бусификация" носила системный характер, в частности в Одесской области, на Буковине и Закарпатье.

Так называемую "бусификацию" граждан на улицах украинских городов должны были прекратить еще в мае 2024 года, ведь именно об этом договаривались народные депутаты с Генштабом ВСУ и Министерством обороны. Об этом в интервью NV заявила народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"Когда мы говорим о "бусификации" и применении силы, а "бусификация", — это применение силы. Мы договаривались с Генштабом, Министерством обороны в мае — уважаемые, мы увеличиваем ваши полномочия и обязательства органов местного самоуправления и исполнительной власти. Но вы прекращаете применять силу, мы прекращаем видеть в медиа кражу людей с улиц", — сказала Бобровская.

По ее словам были даже отдельные регионы, где "бусификация" носила системный характер:

Одесская область;

Закарпатье;

Буковина.

Народный депутат подчеркнула, что "бусификация" в этих регионах привела к тому, что в ряды ВСУ были мобилизованы родители трех и более детей, люди с инвалидностью и другие категории населения, которые имели право на отсрочку.

"А наказаний или ответственности (ТЦК и СП — ред.) за то, что была применена сила — единицы", — отметила Бобровская.

Что говорят военные о действиях ТЦК и мобилизации

Начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий Гаврилишин с позывным "Милан" возмутился тем, что сотрудники ТЦК сидят и ожидают под рекрутинговыми центрами мужчин, которые хотят присоединиться в ряды Вооруженных сил добровольно выбрав бригаду, чтобы таким образом выполнить поставленный перед ними план по мобилизации.

А сержант ВСУ Андрей Соколов наоборот утверждает, что во время мобилизации в Украине уклонистов не наказывают, а работники ТЦК — слишком ограничены в своих полномочиях.

"Надо дать полномочия. Надо дать возможность в том числе применять физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия к военнослужащему. Как это так может быть? Стрелять надо дать право. Стрелять, потому что это нападение на военнослужащего при исполнении его обязанностей во время войны. Нечего играть", — отметил Соколов.

Офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич заявил, что людей не приходилось бы принудительно доставлять в ТЦК, если бы они действовали по закону и вовремя обновили бы военно-учетные данные.

"Бусификации на самом деле никогда не было бы, если бы наши граждане соблюдали закон, то есть обновляли базу данных — поход в ТЦК и все. Все должно быть по закону, этого же не происходит, поэтому и есть бусификация", — сказал Дуткевич.

Что касается мобилизации 18-летних, то свое мнение по этому поводу высказал старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона "Свобода" Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля". По его словам, спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла, поскольку после победы понадобятся новые светлые головы, которые будут отстраивать Украину.

В то же время на странице Facebook Полтавского областного ТЦК и СП заявили, что граждане ищут все новые причины, чтобы не мобилизоваться в ряды ВСУ и покритиковать действия ТЦК.

Военные напомнили, что в терцентрах комплектования работают военнослужащие, которые получили ранения на войне и которых признали пригодными для службы в тылу и именно на таких людей бросаются граждане во время вручения повестки.

Напомним, в Верховной Раде обсуждали идею роспуска ТЦК из-за многочисленных скандалов с их участием.