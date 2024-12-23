"Це пару місяців": у Раді пояснили, як у 2025 році зміниться система ТЦК (відео)

Нардеп Федір Веніславський пояснив, що питання оновлення вертикалі підпорядкування військкоматів "вже перезріле". З його слів, комплексна реформа буде вже після війни, але деяких змін можна чекати у "дуже короткостроковій перспективі".

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20 грудня нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на Міноборони повідомив, що в Україні готують кардинальну реформу системи ТЦК. 23 грудня в ефірі Radio NV член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розкрив деталі анонсованих змін.

Про реформу з ТЦК — з 1:04

"Це дійсно потрібно буде вирішувати, але точно не в короткостроковій перспективі — перехід на суто рекрутингову систему комплектування ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони", — розповів він.

В закритому режимі вже не раз обговорювалось, що вертикаль підпорядкування ТЦК "не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки і оборони". Окрім одного Сухопутних військ в Україні є ще ціла низка інших родів і видів військ, комплектування яких мають забезпечувати підпорядковані СВ ЗСУ військкомати. Ще є прикордонна служба, Нацгвардія, ГУР тощо, які теж комплектуються в тому числі через мобілізацію.

Парламентарів запевняли, що командування розглядає це "вже перезріле" питання та вирішуватиме його. На думку Веніславського, було б логічно як мінімум вивести ТЦК з Сухопутних військ на рівень Міноборони.

"Це зняло б переважну більшість питань. Тому що Міністерство оборони прямо чи опосередковано усе одно на рівні Кабінету міністрів України комунікує з іншими центральними органами виконавчої влади, які у своєму складі мають військові формування", — пояснив він.

Нардеп закликав "обережно ставився" до слова "реформа". Він зауважив, що перепідпорядкування військкоматів і формування відповідного структурного підрозділу в складі міністерства — це не реформа.

"Це, скажімо так, зміна підпорядкованості вертикалі цієї влади, військового командування. Тому це точно не має зайняти багато часу", — повідомив Веніславський.

Він запевнив, що якщо рішення було озвучене з залу в Раді, найімовірніше вже були здійснені "якісь підготовчі заходи".

"Тому я думаю, що це питання дуже короткострокової перспективи. Я думаю, що це пару місяців. В першому кварталі, я думаю, нового року вже є всі шанси нам це побачити", — припустив політик.

Веніславський зазначив, що кінця війни про комплексну реформу не говорив би, адже це має бути "достатньо зважена діяльність". Він додав, що попри критику ТЦК забезпечують 95% мобілізації.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко наголосив, що випадки так званої "бусифікації" — поодинокі. Він розповів, у чому полягає "основна робота" ТЦК.

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