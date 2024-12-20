Міноборони готує масштабне реформування ТЦК: нардеп повідомив перші подробиці

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, у міністерстві усвідомлюють проблему, яка склалася внаслідок роботи ТЦК із населенням, тому готуються суттєві зміни.

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У Міністерстві оборони України готують кардинальну реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це в п'ятницю, 20 грудня, заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на першого заступника міністра оборони.

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Депутат висловив обурення діями представників ТЦК, пославшись на нещодавній інцидент у Вишгороді, де співробітники ТЦК і поліцейські застосовували сльозогінний газ для затримання водія автомобіля.

Фото: Скриншот

"Усі бачили вчора, як у Вишгороді викурювали газом водія машини. Це не повинно відбуватися", — наголосив Гончаренко.

Заступник міністра підтвердив, що Міністерство усвідомлює проблему і вже розробляє реформу, яка має призвести до кардинальних змін у роботі ТЦК.

Деталі майбутніх змін поки що не розголошуються.

Коли буде ухвалено закон про демобілізацію

Крім того, як повідомив Гончаренко, у міністерстві вже розробили демобілізаційний законопроєкт. Однак його поки що не збираються виносити на розгляд Верховної Ради України. Мотивується це недостатньою кількістю резервів.

"Перший заступник міністра оборони щойно сказав, що демобілізаційний законопроєкт є. Він уже в якомусь вигляді існує. Але його не внесуть поки не буде достатньої кількості резервів, щоб замінити демобілізованих", — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у мережі 19 грудня опублікували відео, на якому люди у військовій формі та поліцейські у Вишгороді "викурювали" газом людину з машини. Того ж дня в Нацполіції повідомили, що правоохоронців, причетних до інциденту, відсторонили від роботи на час проведення розслідування. Про події того дня також розповів і сам водій авто.