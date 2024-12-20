ТЦК и полиция "выкуривали" газом водителя из авто: он прокомментировал ситуацию

Мужчина говорит, что должен заботиться о больной маме и не хотел публичной огласки этого случая.

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В сети 19 декабря распространилось видео, на котором вероятно сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Вышгороде Киевской области вместе с правоохранителями "выкуривали" газом человека из машины. Водитель авто рассказал свою версию инцидента в комментарии ТСН.

Мужчина, которого зовут Антон, заявил, что он категорически против того, чтобы СМИ называли его фамилию, и сказал, что о деталях происшествия говорить не желает.

"Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку", — сказал Антон.

Он уточнил лишь, что имеет жизненные трудности и приехал в Вышгород по личным делам.

"Мне надо закрыть эти вопросы за пару дней и чтобы я не был на слуху. У меня есть больная мама, ей уже позвонили родственники, она переживает... Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Ну получилась такая ситуация, которая получилась. Получилась такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого делали теракт. Мне этого не надо. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность", — рассказал Антон.

На вопрос журналистов, планирует ли он подавать жалобы в соответствующие органы, Антон ответил, что разберется со своими проблемами сам.

Реакция Нацполиции на инцидент с ТЦК в Вышгороде

В Национальной полиции Украины вечером 19 декабря сообщили, что полиция Киевской области начала служебное расследование по факту происшествия в Вышгороде.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины", — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что отстранили обоих причастных к инциденту правоохранителей от выполнения служебных обязанностей до завершения расследования.

Скандал с ТЦК в Вышгороде: что известно

Бывший нардеп и блогер Игорь Мосийчук 19 декабря опубликовал видео, на котором люди в военной и полицейской формах пускают в салон гражданского автомобиля газ, после чего его крышу на мгновение охватывает пламя. По словам Мосийчука, происшествие случилось в Вышгороде Киевской области.

В Минобороны отреагировали в тот же день заявили, что категорически осуждают любые противозаконные действия и ведут проверку инцидента, а все причастные будут привлечены к ответственности согласно Закону Украины.

Напомним, 19 декабря в Днепропетровском областном терцентре комплектования и соцподдержки прокомментировали инцидент в Кривом Роге: соцсети распространяли видео, на котором прохожие отбивали мужчину от ТЦК. Сотрудники терцентра объяснили, что мужчина находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета, отказался добровольно прибыть в ТЦК и начал оказывать сопротивление правоохранителям и военнослужащим.