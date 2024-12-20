ТЦК і поліція "викурювали" газом водія з авто: він прокоментував ситуацію

Чоловік говорить, що повинен піклуватися про хвору маму та не хотів публічного розголосу цього випадку.

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В мережі 19 грудня поширилося відео, на якому ймовірно співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Вишгороді Київської області разом із правоохоронцями "викурювали" газом людину з автівки. Водій авто розповів свою версію інциденту в коментарі ТСН.

Чоловік, якого звуть Антон, заявив, що він категорично проти того, щоб ЗМІ називали його прізвище, і сказав, що про деталі події говорити не бажає.

"Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос", — сказав Антон.

Він уточнив лише, що має життєві труднощі та приїхав до Вишгорода в особистих справах.

"Мені треба закрити ці питання за пару днів і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама, їй вже зателефонували родичі, вона переживає… Моя мама без мене не зможе, вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість", — розповів Антон.

На питання журналістів, чи планує він подавати скарги до відповідних органів, Антон відповів, що розбереться зі своїми проблемами сам.

Реакція Нацполіції на інцидент із ТЦК у Вишгороді

У Національній поліції України ввечері 19 грудня повідомили, що поліція Київської області почала службове розслідування за фактом події у Вишгороді.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", — йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

Також у пресслужбі відомства зазначили, що відсторонили обох причетних до інциденту правоохоронців від виконання службових обов'язків до завершення розслідування.

Скандал із ТЦК у Вишгороді: що відомо

Колишній нардеп і блогер Ігор Мосійчук 19 грудня опублікував відео, на якому люди у військовій і поліційній формах пускають до салону цивільного автомобіля газ, після чого її дах на мить охоплює полум'я. За словами Мосійчука, подія сталася у Вишгороді на Київщині.

У Міноборони відреагували в той самий день заявили, що категорично засуджують будь-які протизаконні дії та ведуть перевірку інциденту, а всіх причетних буде притягнуто до відповідальності згідно з Законом України.

Нагадаємо, 19 грудня у Дніпропетровському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки прокоментували інцидент у Кривому Розі: соцмережі поширювали відео, на якому перехожі відбивали чоловіка від ТЦК. Співробітники терцентру пояснили, що чоловік перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, відмовився добровільно прибути до ТЦК і почав чинити спротив правоохоронцям і військовослужбовцям.