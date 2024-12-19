У Кривому Розі перехожі відбивали чоловіка від ТЦК: у терцентрі розповіли, що сталося (відео)

Чоловік замість того, щоб проїхати в ТЦК, почав чинити спротив, через що військові змушені були реагувати, кажуть в обласному терцентрі.

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У Кривому Розі працівникам ТЦК довелося буквально відбивати порушника правил військового обліку у перехожих. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки.

Так, 17 грудня 2024 року в місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, на якому працівники ТЦК у Кривому Розі жорстко затримували чоловіка. На оприлюднених кадрах видно, як троє чоловіків у формі навалилися на одного і той голосно кричить.

В Дніпропетровському обласному ТЦК та СП пояснили, що сталося того дня.

"17 грудня у місті Кривий Ріг співробітниками органів Нацполіції України був затриманий військовозобов'язаний громадянин, який перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. На місце події було викликано чергову групу оповіщення. Добровільно прибути до ТЦК та СП громадянин відмовився. Натомість він почав чинити активний фізичний спротив співробітникам органів Національної поліції та військовослужбовцям", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей момент в ситуацію почали втручатися перехожі, але військовозобов'язаного громадянина таки було доставлено до ТЦК та СП, де на нього склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що 18 грудня у Сумському ТЦК розповіли, хто з чоловіків найчастіше потрапляє в штурмовики. Ймовірність потрапити до штурмових підрозділів вища для мобілізованих громадян молодшого віку.

Раніше повідомлялося, що до українського війська можуть мобілізувати жінок тільки за добровільною згодою. Втім, на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.