Мобілізація в Україні: в ТЦК розповіли, хто з чоловіків найчастіше потрапляє в штурмовики

Ймовірність потрапити до штурмових підрозділів вища для мобілізованих громадян молодшого віку. Втім, все залежить від стану здоров'я мобілізованого, кажуть в ТЦК.

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Серед військовозобов'язаних, яких мобілізували на військову службу шансів потрапити у штурмові бригади більше у людей віком до 45 років. Про це "Суспільному" розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало.

За його словами, сьогодні важко сказати, де найбільше потребують людей. Всі мобілізовані, крім деяких з тих, які вже мають досвід служби та відповідають вимогам за станом здоров'я, направляються на навчання — це 90%.

Він зазначив, що ймовірність потрапити до штурмових підрозділів вища для мобілізованих громадян молодшого віку. Втім, все залежить від стану здоров'я мобілізованого.

"Представники чоловічої статі віком до 45 років переважно направляються до штурмових підрозділів. Осіб старшого віку, після 45 років, — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони", — пояснив Монукало.

До інших структур Сил оборони України, зокрема, входять прикордонні війська, Національна гвардія України та Державна служба спеціального транспорту.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до українського війська жінок можуть мобілізувати тільки за добровільною згодою. Втім, на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді заявили, що чоловіків віком від 50 років не мобілізують. Однак у ТЦК пояснили, що ця інформація вже втратила свою актуальність.