Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік та за яких умов їх можуть призвати

За законом про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років обовʼязково повинні пройти базову військову підготовку. Жінки також можуть проходити базову військову підготовку, але лише добровільно.

Related video

Від травня 2024 року в Україні вступив в дію закон про мобілізацію, яким було зменшено призивний вік, запроваджено електронні кабінети військовозобов'язаних та базову військову службу замість строкової. В ньому йдеться й про те, що деяких жінок можуть мобілізувати. Хто повинен обов'язково стати на військовий облік йдеться в матеріалі "Правда. Життя".

В законі зазначено, що до українського війська жінок можуть мобілізувати тільки за добровільною згодою. Втім, у статті I статті Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" йдеться про те, що на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність — це жінки-медики від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я.

Також зазначається, що взяття таких жінок на військовий облік не означає їхню мобілізацію. Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони України списку можуть стати на облік добровільно.

Базова військова підготовка для жінок

За законом про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років обовʼязково повинні пройти базову військову підготовку. Жінки також можуть проходити базову військову підготовку, але лише добровільно.

Для цього вони, як і чоловіки, повинні бути придатні за станом здоровʼя і досягнути віку від 18 до 25 років.

Хто з жінок не підлягає призову на службу

Не підлягають мобілізації заброньовані працівники та працівниці, здобувачі передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною формою, докторанти та інтерни.

Жінки, які вже служать у війську, можуть звільнитися зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Крім того, не можуть бути мобілізовані :

Не можуть мобілізувати:

жінку, якщо її чоловік проходить військову службу і вони мають дитину до 18 років;

подружжя, яке виховує трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо немає заборгованості зі сплатою аліментів понад три місяці);

жінок непридатних до служби за станом здоров'я або віком;

жінок і чоловіків, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, його позбавили батьківських прав, визнали зниклим безвісти або він перебуває в місці позбавлення волі;

опікунів або прийомних батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо дитина — повнолітня з I чи II групою інвалідності;

жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, хвору на важкі ураження нервової системи, з важкими вродженими вадами розвитку, онкологією, паралічем, важкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

усиновлювачі, які утримують дитину до 18 років, яка перед цим була сиротою;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю І чи ІІ груп;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю ІІІ групи, яку він (вона) отримали, втративши кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів, або якщо він (вона) мають онкологію чи психічні вади;

ті, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один з батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи участі в бойових діях під час воєнного стану;

якщо близьким родичам присвоїли звання "Герой України".

Нагадаємо, Фокус опублікував перелік категорій українок, які зобов’язані стояти на обліку у ТЦК. Також законом чітко передбачені їхні обов’язки.

Раніше комбат Мирослав Борисенко підтримав ідею мобілізації жінок в Україні, пояснивши це більшою ефективністю. Водночас військовий наголосив, що під час війни жінки вже беруть на себе відповідальність за тил, тож призов українок не "приведе до перемоги".