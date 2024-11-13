Військовий облік жінок: хто повинен на нього ставати та до чого це зобов'язує

Сьогодні на військовий облік в Україні зобов'язані ставати жінки медичних, фармацевтичних та військових спеціальностей. Військові обов'язки, за деякими винятками, вони мають рівні з чоловіками.

У Збройних силах України служать 68 000 жінок, з них саме військовослужбовиць — понад 48 000, а безпосередньо в зоні бойових дій працюють близько 5 000, повідомляло Міністерство оборони України. На сьогоднішньому етапі мобілізації обов'язково повинні ставати на військовий облік лише жінки певних професій, передусім медичних та споріднених з військовими спеціальностей. Перелік визначає Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Закон зобов'язує ставати на військовий облік жінок, які мають споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю професію. Перелік цих спеціальностей затверджений Міністерством оборони.

Також стати на облік повинні жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

Законодавство передбачає військовий облік для жінок-медиків та фармацевток, якщо вони є:

студентками останніх курсів навчання за визначеними законом спеціальностями;

працівницями державних органів, органів місцевого самоврядування чи підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями;

безробітними, які здобули відповідну спеціальність. Вони зобов'язані ставати на облік самостійно.

Зазначається, що це стосується лише жінок, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Уточнити свої військово-облікові дані повинні військовозобов'язані жінки віком від 18 до 60 років, що мають освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, йдеться в законі 3633-IX. За ігнорування цієї норми жінку можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч грн за статтею 210 КУпАП.

Військовий облік для жінок: які обов'язки передбачає

Взяті на військовий облік жінки мають ті самі обов'язки, що й чоловіки, пояснила адвокатка Валерія Гудій в інтерв'ю NV. Виключенням можуть бути лише випадки, які підпадають під закони про охорону материнства та дитинства чи заборону дискримінації за ознакою статі.

До обов'язків жінок на військовому обліку включено:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві та виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей після постановки також зобов'язані проходити підготовку до військової служби, нести службу та виконувати військовий обов'язок у запасі й дотримуватися встановлених законодавством правил військового обліку. Крім цього, таким жінкам необхідно:

прибувати за викликом відповідного територіального центру комплектування для оформлення військово-облікових документів: посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, приписки;

за направленням від ТЦК — проходити підготовку для здобуття чи вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу, відвідувати збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;

вчасно повідомляти інформацію про себе: сімейний стан, стан здоров’я, адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

"Фактично, взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа", ― прокоментувала юристка.

Нагадаємо, командир мінометного батальйону ЗСУ Мирослав Борисенко 12 листопада розповідав, що, на його думку, потрібно змінити у ЗСУ та в процесі мобілізації. Він сказав, що підтримує ідею мобілізації жінок, бо жінки є не менш мотивованими за чоловіків, а в деяких випадках показують навіть більшу ефективність на фронті. Однак комбат не впевнений, що лише це допоможе наблизити перемогу.

Також 9 листопада народна депутатка України Соломія Бобровська зазначала, що наявного чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо, а долучення жінок до Сил оборони України лишатиметься виключно добровільним.