"Немає нічого страшного": у Верховній Раді пояснили заяви щодо мобілізації жінок

Від Генерального штабу та громадянського суспільства не надходило пропозицій стосовно мобілізації жінок. Соломія Бобровська вважає, що наявного чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо.

Відповідно до чинного українського законодавства, жінки можуть вступити до лав Сил оборони тільки добровільно, тому тема примусової мобілізації жінок роздута штучно. Про це "24 Каналу" розповіла членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Депутатка зазначила, що жодних пропозицій чи ініціатив з Генерального штабу та від громадянського суспільства стосовно мобілізації жінок до лав ЗСУ наразі не було.

Соломія Бобровська переконана, що в країні має бути один підхід для чоловіків і жінок.

"Жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", – пояснила Бобровська свою особисту позицію.

Депутатка додала, що "з вулиці" примусово жінок не мобілізуватимуть. Наразі пропонують не обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного, і таким чином ми, як суспільство, готуємося до викликів воєнних", – пояснила нардепка.

Соломія Бобровська вважає, що наявного чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо. Тому, зазначила вона, цю тему абсолютно штучно підігрівають.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла підтримує мобілізацію жінок. Вона зазначила, що в Конституції України немає різниці між громадянами за статтю, тому нинішня ситуація, де до мобілізації залучаються лише чоловіки, є дискримінаційною.

Водночас очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська вважає, що держава повинна посилити рекрутинг жінок до лав ЗСУ. Вона відзначає, що розуміє про непопулярність цього рішення, однак переконана, що тільки так Україна зможе вижити у війні.

Раніше Фокус писав про те, чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію.