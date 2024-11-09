"Нет ничего страшного": в Верховной Раде объяснили заявления о мобилизации женщин

От Генерального штаба и гражданского общества не поступало предложений по мобилизации женщин. Соломия Бобровская считает, что имеющегося мужского мобилизационного ресурса достаточно.

Согласно действующему украинскому законодательству, женщины могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно, поэтому тема принудительной мобилизации женщин раздута искусственно. Об этом "24 Каналу" рассказала член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Депутат отметила, что никаких предложений или инициатив из Генерального штаба и от гражданского общества по мобилизации женщин в ряды ВСУ пока не было.

Соломия Бобровская убеждена, что в стране должен быть один подход для мужчин и женщин.

"Женщины, так же как и парни, в возрасте 18 — 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", — пояснила Бобровская свою личную позицию.

Депутат добавила, что "с улицы" принудительно женщин не будут мобилизовать. Сейчас предлагают не обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и т.д., чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы, как общество, готовимся к вызовам военным", — пояснила нардеп.

Соломия Бобровская считает, что имеющегося мужского мобилизационного ресурса достаточно. Поэтому, отметила она, эту тему абсолютно искусственно подогревают.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая поддерживает мобилизацию женщин. Она отметила, что в Конституции Украины нет разницы между гражданами по полу, поэтому нынешняя ситуация, где к мобилизации привлекаются только мужчины, является дискриминационной.

В то же время руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская считает, что государство должно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ. Она отмечает, что понимает о непопулярности этого решения, однако убеждена, что только так Украина сможет выжить в войне.

Ранее Фокус писал о том, поможет ли мобилизация украинских женщин остановить Россию.