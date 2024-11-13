Воинский учет женщин: кто должен на него становиться и к чему это обязывает

Сегодня на воинский учет в Украине обязаны становиться женщины медицинских, фармацевтических и военных специальностей. Военные обязанности, за некоторыми исключениями, они имеют равные с мужчинами.

В Вооруженных силах Украины служат 68 000 женщин, из них именно военнослужащих — более 48 000, а непосредственно в зоне боевых действий работают около 5 000, сообщало Министерство обороны Украины. На сегодняшнем этапе мобилизации обязательно должны становиться на воинский учет только женщины определенных профессий, прежде всего медицинских и родственных с военными специальностей. Перечень определяет Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Закон обязывает становиться на воинский учет женщин, имеющих родственную с соответствующей военно-учетной специальностью профессию. Перечень этих специальностей утвержден Министерством обороны.

Также стать на учет должны женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования.

Законодательство предусматривает воинский учет для женщин-медиков и фармацевток, если они есть:

студентками последних курсов обучения по определенным законом специальностям;

работницами государственных органов, органов местного самоуправления или предприятий, которые получили образование по этим специальностям;

безработными, получившими соответствующую специальность. Они обязаны становиться на учет самостоятельно.

Отмечается, что это касается только женщин, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Уточнить свои военно-учетные данные должны военнообязанные женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, говорится в законе 3633-IX. За игнорирование этой нормы женщину могут оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч грн по статье 210 КУоАП.

Военный учет для женщин: какие обязанности предусматривает

Взятые на воинский учет женщины имеют те же обязанности, что и мужчины, пояснила адвокат Валерия Гудий в интервью NV. Исключением могут быть только случаи, которые подпадают под законы об охране материнства и детства или запрет дискриминации по признаку пола.

В обязанности женщин на воинском учете включены:

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;

прохождение военной службы;

прохождение службы в военном резерве и выполнение воинского долга в запасе;

соблюдение правил воинского учета.

Женщины медицинских и фармацевтических специальностей после постановки также обязаны проходить подготовку к военной службе, нести службу и исполнять воинский долг в запасе и соблюдать установленные законодательством правила воинского учета. Кроме этого, таким женщинам необходимо:

прибывать по вызову соответствующего территориального центра комплектования для оформления военно-учетных документов: удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных, приписки;

по направлению от ТЦК — проходить подготовку для получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу, посещать сборы военнообязанных;

проходить медицинский осмотр и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии соответствующего ТЦК;

вовремя сообщать информацию о себе: семейное положение, состояние здоровья, адреса места жительства, образования, места работы и должности.

"Фактически, взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр с последующим оформлением военно-учетного документа", — прокомментировала юрист.

Напомним, командир минометного батальона ВСУ Мирослав Борисенко 12 ноября рассказывал, что, по его мнению, нужно изменить в ВСУ и в процессе мобилизации. Он сказал, что поддерживает идею мобилизации женщин, потому что женщины не менее мотивированы, чем мужчины, а в некоторых случаях показывают даже большую эффективность на фронте. Однако комбат не уверен, что только это поможет приблизить победу.

Также 9 ноября народный депутат Украины Соломия Бобровская отмечала, что имеющегося мужского мобилизационного ресурса достаточно, а привлечение женщин в Силы обороны Украины будет оставаться исключительно добровольным.